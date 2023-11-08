'Без ліків':дружина Віктора Павлика розсекретила способи лікування сина

Подружжя звернулося до спеціалістів, які розробили комплексне лікування для дитини.

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Катерина Реп'яхова розповіла про лікування сина / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, розповіла про те, як їхній дворічний син Михайло бореться із затримкою мовлення. Катерина Реп'яхова сказала, що їхня родина обрала альтернативний підхід до вирішення цієї проблеми та відмовилася від медикаментозного лікування на користь педагогічної корекції. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram.

Зіркове подружжя звернулося до спеціалістів, які розробили для Михасика комплексний підхід до лікування. Він включає в себе заняття з нейрокорекції, дихальні, сенсорні та рухові вправи.

За словами Реп'яхової, Михасик вже показує успішні результати лікування. Він відтворює звуки, каже деякі слова та краще почав розуміти, коли до нього звертаються.

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"Нашому синочку Михасику 2,4 роки. І він поки що не розмовляє. Та не розуміє зверненої мови тією мірою, якою розуміють його однолітки. Пройшли ми великий шлях діагностики. І наразі займаємося корекцією педагогічно. Без ліків. Ми вже маємо великі успіхи. Михась повторює звуки, каже деякі слова і набагато краще розуміє звернену мову", — сказала Реп'яхова.

Маленький Михасик відвідує заняття з нейрокорекції, що сприяє відновленню порушених функцій мозку та корекції нервової системи. Крім того, син Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової займається різними дихальними, сенсорними та руховими вправами. Цей комплексний підхід не тільки допомагає поліпшити фізичний стан Михасика, але і впливає на його когнітивний розвиток.

Педагогічна корекція сприяє покращенню тонусу та стабілізації загального емоційного стану дитини. Подружжя Павліків впевнені, що цей метод допоможе їхньому синові подолати затримку мовлення, що є їхнім головним бажанням на цьому складному шляху.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова поділилася зі шанувальниками фото, на якому видно чіткий слід від укусу на її руці. За словами Катерини, її маленький син категорично відмовляється ходити самостійно, а вона вже не в змозі нести його на руках. Тому Михасик розізлився на маму, яка відмовилась взяти його на руки.

Раніше блогерка та дружина Віктора Павлика відверто поділилася думками щодо своєї фігури. Вона опублікувала знімок в купальнику і сказала що її дратують власні боки.

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