"Боротьба всередині країни важливіші за бої на "нулі": Фаріон влипла в новий скандал

Український мовознавець Ірина Фаріон жорстко обізвала українців, які спілкуються російською мовою.

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Ірина Фаріон влипла в новий скандал / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Екснардепка і український мовознавець Ірина Фаріон влипла у новий гучний скандал, розпалюючи ворожнечу між україномовним та російськомовним населенням України. Вона цинічно заявила, що мовна боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції". Скандальне відео вже розлетілось в Мережі.

Українців, які розмовляють російською мовою, Фаріон називає "внутрішніми ворогами", "дикунами" та "чортами з рогами та копитами". Вона закликає "боротися" проти них.

"Ми виявили дуже багато внутрішніх ворогів. Я своєю свяченою водицею, що називається українське слово, витягнули на поверхню всіх чортів з рогами та копитами. Вони мене надихнули на подальшу боротьбу ... Боротьба всередині країни набагато важливіша, ніж боротьба на нульовій позиції. До того часу, поки московська мова хоч де буде в нашому просторі, Путін матиме підставу нас визволяти. Тому ми з тими московськомовними дикунами мусимо різноманітними способами давати раду", - сказала Фаріон. відео дня

Фаріон побажала "горіти в пеклі" всім, хто її ненавидить.

"Всі мої ненависники нехай ідуть до пекла і горять там яскраво, що їхні згорілі роги та копита освітлювали нам шлях до перемоги", - каже Фаріон.

Дивіться відео зі скандальною заявою Ірини Фаріон:

Ірина Фаріон влипла в новий скандал / фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з Азова. Вона зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

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