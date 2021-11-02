Скандал в автобусі Києва: пасажирку без маски вигнали з транспорту

Столичні правоохоронці вибірково перевіряють пасажирів громадського транспорту.
У Києві у зв'язку з введенням "червоної зони" поліція перевіряє дотримання протиепідемічних правил. Зокрема, носіння масок і сертифікати.
Однак вранці 2 листопада в одній з майже повністю заповнених маршруток стався скандал, повідомляє Київ INFO.
Копи попросили пасажирку показати сертифікат про вакцинацію і надіти маску, але та сильно пручалася і почала кричати про порушення її прав.
Поліції довелося її силою виводити на вулицю, але і це виявилося не легкою справою. І поки копи намагалися умовити порушницю карантину покинути громадський транспорт, водій маршрутки не рушав з місця, від чого страждали десятки пасажирів, які з ранку поспішали на роботу.
У підсумку, поліцейські витягли її на вулицю силою. А тим часом деякі очевидці інциденту заступалися за жінку.
Коронавірус в Україні:
Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни. У тому числі захворіли 1263 дитини і 339 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 188 осіб; летальних випадків - 700; одужали - 12 639 осіб.
За останню добу найбільше підтверджених випадків covid-19 зареєстрували в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях та в Києві (1738).
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