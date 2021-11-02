Київ встановив антирекорд за кількістю смертей за добу за весь час епідемії COVID-19

Жертвами коронавірусу в Києві за добу стали 60 осіб / УНІАН

Коронавірус в Києві станом на ранок вівторка, 2 листопада, вбив за добу 60 пацієнтів - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

За минулі 24 години в столиці виявили 1738 нових випадків коронавірусу, свідчать дані на сайті МОЗ.

Всього в столиці підтверджено 261 535 випадків COVID-19.

З початку епідемії в Києві:

одужали 230 623 людини (1157 за добу);

померли 6 268 осіб (60 за добу).

Статистика смертей у Києві від коронавірусу / index.minfin.com.ua

У Київській області зафіксовано 152 192 випадки COVID-19 (810 нових випадків за добу 1 листопада). З початку епідемії в області одужали 134 259 осіб (80 за добу), померли 3 327 осіб (201 за добу).

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Коронавірус у Києві

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зону карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але стосуються вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

30 жовтня у Києві люди почали штурмувати пункти вакцинації, щоби зробити щеплення від коронавірусу. У Мережі публікували безліч фотографій і відео черг на ін'єкцію.

В одній з черг у Києві на щеплення від COVID-19 сталося два конфлікти: чоловіки побилися, а жінки хапали одна одну за волосся і штовхалися.

Червона зона в Києві може діяти упродовж місяця. Ситуація залежатиме від рівня захворюваності на COVID-19. Якщо впродовж двох-трьох тижнів зафіксують менше хворих і госпіталізацій, місцева влада запропонує вивести столицю з жорсткого карантину. Піку захворюваності на даний момент ще не було, заявив київський міський голова Віталій Кличко.