В Україні з'явилися перші ознаки стабілізації захворюваності коронавірусом - KSE

Моторошні кадри з антиковідних лікарень / facebook.com/moz.ukr

В Україні вперше з'явилися ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на керівника Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка, все ж, це не привід говорити про те, що країна вийшла на пік захворюваності і чекати стабілізації з коронавірусом і спаду пандемії найближчим часом.

"Кількість нових виявлених випадків зараз в Україні стабілізується. Ту ж картинку стабілізації ми бачимо і по госпіталізаціях", - зазначив експерт.

За даними школи, зростання госпіталізацій за тиждень на сьогодні становить 3%. Водночас тижнем раніше цей показник становив близько 20%.

читайте такожУ МОЗ розповіли, коли чекати спаду пандемії коронавірусу"Це дійсно може означати, що поступово Україна виходить на свій пік захворюваності... Ці сім днів Україна знаходиться на плато за рівнем госпіталізацій і виявлення випадків, і далі ми побачимо, що і за смертністю також. Але така стабілізація, ці сім днів - це дуже мало, щоб говорити про те, що Україна вже вийшла на свій пік і почне спадати..."- додав експерт.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про гучну ситуації з киснем для хворих коронавірусом. Влада запевнила, що кисню цілком достатньо.

Також раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив про глобальне зростання заражень коронавірусом і смертей від нього. Подібну констатацію він зробив вперше за два місяці. При цьому додав, що тільки вакцинація не зможе здолати пандемію.