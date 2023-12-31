Тривога на Новий рік: у Повітряних силах попередили про загрозу обстрілу

За словами речника Повітряних сил, українцям необхідно подбати про власну безпеку у новорічну ніч через можливі обстріли з боку Росії.

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У Повітряних силах звернулися до українців перед Новим роком / Колаж: Главред, фото: АрміяInform, warfor.me

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги у новорічну ніч. Він підкреслив, що росіяни можуть завдити ударів і по військовим і по цивільному населенню. Про це Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Потрібно розуміти, що ворог не буде робити жодних поблажок ні військовим, ні цивільним. Ви бачите, як вони б’ють просто по центру тримільйонного міста зенітними ракетами. Є в них ракети і більшого радіусу дій... Тому перш за все — берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги", - наголосив Ігнат.

Він зауважив, що ворог проводить щоденні атаки на Україну за допомогою як безпілотників, так і ракет різних типів.

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"Тому бережіть себе, а Повітряні сили і Сили оборони будуть робити все для того, щоб якомога більше знищити цих покидьків", - сказав речник ПС.

Юрій Ігнат також нагадав про заборону застосування салютів та феєрверків. За його словами, в сучасних умовах використання салютів є неприпустимим з будь-якої точки зору.

Масований обстріл території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 грудня російські війська здійснили самований обстріл України. В результаті цієї атаки було випущено 36 дронів "Шахед" і 122 ракети повітряного базування. За інформацією видання "Економічна правда", цей напад обійшовся Російській Федерації у суму 1,273 млрд доларів.

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що РФ буде продовжувати цю тактику завдавання масованих ракетно-дронових ударів по території України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що відповідь на масштабний удар по Україні 29 грудня не змусить себе чекати.

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