РФ продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні - ISW

Атака 29 грудня, схоже, є кульмінацією декількох місяців експериментів РФ з різними комбінаціями дронів і ракет.

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Росія не зупиниться і буде продовжувати бити ракетами і дронами по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/odeskaODA

Вранці 29 грудня російські окупанти завдали найбільшої серії ракетних ударів та ударів з дронів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що РФ не зупиниться і продовжить завдавати широкомасштабних ударів.

В звіті ISW зазначається, що серія ударів, яку російські війська завдали 29 грудня, схоже, є кульмінацією декількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.

Країна-агресор Росія, ймовірно, навмисно накопичувала різноманітні ракети протягом осені та початку зими 2023 року, щоб створити більш потужну ударну серію і застосувати уроки, отримані під час недавніх розвідувальних і зондуючих місій. Окупанти використовували дрони "Шахед" для обходу української системи ППО, а ракети - для завдання максимальної шкоди наміченим цілям.

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Експерти зазначають, що Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати свої військові зусилля проти Росії.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час ранкової атаки на Україну 29 грудня РФ застосувала безліч різних типів ракет. Ворог піднімав у повітря 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95, мішенню була вся країна.

Всі подробиці масованого удару по Україні читайте в матеріалі: Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ.

Крім того, окупанти атакували Україну дронами і ракетами і в ніч на 29 грудня. У Львові, Харкові, Черкасах та інших містах прогриміли вибухи.

Як розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупанти 29 грудня атакували Україну 158 ракетами різних типів і дронами Shahed-136/131. Сили оборони знищили 114 ворожих цілей. Ворог завдавав ударів по об'єктах критичної, промислової та військової інфраструктури. Є постраждалі та загиблі.

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