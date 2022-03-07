Третій раунд переговорів з РФ: зустріч стартує о 16:00

Михаил Подоляк/ Twitter

Сьогодні, 7 березня, відбудеться третя зустріч української і російської делегації.

Переговори стартують о 16:00. Про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", – написав Подоляк.

Раніше нардеп від партії Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що під час третього раунду переговорів Росія-Україна сторони говоритимуть про гуманітарні коридори. Вона зазначила, що про "зелений коридор" можуть домовитися, проте невідомо, як він діятиме, адже російські окупанти постійно зривають домовленості.

Переговори Росії та України

Перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 лютого. За їх результатами радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, після чого вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

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Другий раунд переговорів відбувся 3 березня. Після тієї зустрічі Подоляк зазначив, що поки що Україні не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Тим часом президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі або Стамбулі.

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