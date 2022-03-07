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Третій раунд переговорів Росія-Україна: сторони говоритимуть про гуманітарні коридори

7 березня 2022, 07:38

Про "зелений коридор" можуть домовитися, проте невідомо, як він діятиме. Адже російські окупанти постійно зривають домовленості.

Переговори
Переговори Росії та України заплановані на 7 березня / Reuters

Нові переговори Росія - Україна, які заплановані на 7 березня 2022 року, стосуватимуться гуманітарних коридорів.

"Що стосується гуманітарного коридору, то це питання номер один", – розповіла в ефірі каналу Рада нардеп від партії Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, ситуація складна. Потрібно домовлятися, щоби перестали стріляти і можна було вивезти мирних жителів, зокрема і дітей.

"Що стосується мого округу - Буча, Ворзель, Бородянка, Немішаєве, Вишгородський район, Іванків, Полісся... по Бучанському напрямку дозволили складати певні списки людей і бути з ними на контакті", – розповіла нардеп.

Василевська-Смаглюк додала, що люди вже сім-вісім днів сидять по підвалах з дітьми і просять про допомогу. Нардеп зазначила, що роблять все, щоби витягнути людей з Бучі та Ворзеля Київської області.

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В Іванкові, Поліссі ворог контролює всі села. Люди з підвалів в туалет йдуть у супроводі ворога.

Нардеп додала, що про "зелений коридор" можуть домовитися, проте невідомо, як він діятиме.

Як повідомляв Главред, окупанти постійно зривають режим тиші. Зокрема, російські війська зірвали і першу, і другу спробу вивести людей з Маріуполя. Загарбник відкрив вогонь.

Переговори Росії та України

Перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 лютого. Тоді за результатами переговорів радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

3 березня відбувся другий раунд переговорів української та російської делегацій. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про підсумки другого раунду українсько-російських переговорів. За його словами, поки що не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Третій раунд переговорів щодо врегулювання ситуації у зв'язку з вторгненням російської армії в Україну відбудеться о 15:00 у понеділок, 7 березня, розповів голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

Тим часом президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі або Стамбулі.

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