Зеленський готовий до прямих переговорів з Путіним

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

На Банковій заявили, що президент Володимир Зеленський готовий особисто зустрінеться з президентом РФ Путіним.

Зазначається, що президент Зеленський висловив готовність до прямих переговорів. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга на прямому марафоні телеканалів.

"Ми виступаємо за зупинку війни і за мирні переговори. І президент України готовий до прямих переговорів з Путіним. І не боїться розмовляти з будь-якого пункту порядку денного. Звичайно, без всяких ультиматумів і твердо", - зазначив чиновник.

Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував сторонам провести зустріч у Туреччині. Він поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови він передав йому слова глави України Володимира Зеленського про готовність зустрітися і провести прямі переговори.

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