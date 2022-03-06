Зеленський готовий до прямих переговорів з Путіним

Президент готовий обговорювати будь-який пункт порядку денного.
На Банковій заявили, що президент Володимир Зеленський готовий особисто зустрінеться з президентом РФ Путіним.
Зазначається, що президент Зеленський висловив готовність до прямих переговорів. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга на прямому марафоні телеканалів.
"Ми виступаємо за зупинку війни і за мирні переговори. І президент України готовий до прямих переговорів з Путіним. І не боїться розмовляти з будь-якого пункту порядку денного. Звичайно, без всяких ультиматумів і твердо", - зазначив чиновник.
Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував сторонам провести зустріч у Туреччині. Він поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови він передав йому слова глави України Володимира Зеленського про готовність зустрітися і провести прямі переговори.
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