Переговори між Україною і Росією вже почалися: Подоляк попередив агресора

Переговори / Reuters

Українська делегація 7 березня прибула на третій раунд переговорів з Росією.

Вони почалися сьогодні приблизно о 16:30.

Член української делегації, радник глави ОПУ Михайло Подоляк, за кілька хвилин до переговорів, порадив не звертати уваги на неадекватні умови росіян.

"Почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища типу Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни", – написав він.

А у своєму ролику він зазначив, що що в XXI столітті ще є країна (РФ), яка вважає, що силою можна вибити якісь результати на переговорах.

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"Все буде так, як треба Україні, як треба нашим людям, які вже довели, що країна перемагає", – додав радник глави ОПУ.

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Переговори Росії та України

Перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 лютого. За їх результатами радник Голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, після чого вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

Другий раунд переговорів відбувся 3 березня. Після тієї зустрічі Подоляк зазначив поки Україні не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Тим часом президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі або Стамбулі.

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