Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

Росіяни вдарили КАБом по прикордонній території Сумської області.

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РФ вдарила КАБом по Сумщині / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

Російські окупанти атакували Сумську область, використовуючи тактичну авіацію. Потужний вибух було чути в Сумах. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну тривогу оголосили в Сумській області.

"Повітряна тривога в Сумській області пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону", - йшлося в повідомленні. відео дня

Пізніше тривогу оголосили ще в Харківській і Полтавській областях. Російські окупанти кілька разів здійснили пуски керованих авіаційних бомб.

У Сумах прогримів потужний вибух / фото: скріншот

Пізніше стало відомо, що вибух, який чули мешканці Сум, лунав із прикордоння. Саме там був удар бомбою.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Удар по Сумах

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибиті вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

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