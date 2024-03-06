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Прогриміли масштабні вибухи: Росія атакувала Україну "Шахедами", є прильоти

Юрій Берендій
6 березня 2024, 06:45
Вибухи лунали в різних містах України.
Прогриміли масштабні вибухи: Росія атакувала Україну 'Шахедами', є прильоти
Внаслідок обстрілу зафіксовано прильоти та відключення світла / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

В ніч на 6 березня Росія масовано атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували в 15 регіонах України. В результаті обстрілу постраждало місто Суми. Про це повідомила Сумська ОВА.

Внаслідок атаки дронами-камікадзе у Сумах зафіксували три прильоти. Російські сили нанесли удари по різних частинах міста.

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що на місцях влучань в Сумах працюють усі аварійно-рятувальні служби.

відео дня

"Постраждалим надається необхідна медична допомога. Наслідки авіаційних ударів уточнюються", – зазначили в ОВА.

Крім того, за повідомленням "Суспільного", жителі Хмельниччини чули вибухи та роботу протиповітряної оборони. Ці звуки було чути близько пів на третю ночі.

Раніше командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало про фіксацію руху "Шахедів" з Тернопільської, Рівненської, Житомирської та Хмельницької областей у напрямку міста Старокостянтинів.

В ніч на 6 березня місцеві видання також повідомляли про вибухи в Одесі

За їх даними, через ці атаки частина міста залишилася без електропостачання. Видання "Думська" вказує, що це стосується району Молдованка і частини центру Одеси.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ вказується, що загалом російські окупанти застосували для повітряної атаки 42 ударних дронів.

"Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється", - додали військові.

Прогриміли масштабні вибухи: Росія атакувала Україну 'Шахедами', є прильоти
Що відомо про БпЛА типу "SHAHED"/ Інфографіка Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 березня російські окупанти здійснили масований удар по Одеській області з застосуванням дронів типу "Shahed-131/136". З 22 таких безпілотників було знищено 18.

Також, у ніч на 25 лютого Росія здійснила ракетно-дроновий удар по території України. Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру Сил оборони півдня, розповіла про деталі цієї атаки.

15 лютого, Російська Федерація здійснила масштабний ракетний удар по Україні, використовуючи ракети різних типів. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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