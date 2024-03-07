Потужний вибух і пожежа у Сумах: РФ вдарила по місту ракетою, є постраждалі

Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури.

https://glavred.net/ukraine/moshchnyy-vzryv-i-pozhar-v-sumah-rf-udarila-po-gorodu-raketoy-10548143.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Суми ракетою / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Російські окупанти атакували Сумщину ракетами. Потужний вибух пролунав в Сумах. Його чули жителі у всіх районах міста. Про це повідомляє Сумська ОВА.

7 березня близько 14:40 ворог завдав авіаційно-ракетний удар. Ракета влучила у об'єкти цивільної інфраструктури.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні. відео дня

Місцеві жителі повідомляють про те, що над місцем влучання в повітря піднявся високий стовп диму. Туди прибули рятувальники, правоохоронці та медики. Відомо, що внаслідок руйнування є руйнування.

Пізніше в ОВА зазначили, що внаслідок ракетного удару постраждала цивільна жінка.

Вибуховою хвилею пошкодило будівлю Центру екстреної медичної допомоги. Там пошкоджені машини швидкої допомоги, у будівлі вибите скло.

"Працівники всі були спущені в укриття. На щастя, потерпілих та поранених працівників Центру екстреної медичної допомоги у нас немає. Бригади були направлені на місце влучання і продовжують там працювати", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з місця вибуху в Сумах:

РФ атакувала Суми ракетою / фото: скріншот

Обстріл України

6 березня, в Одесі прогриміли вибухи. За інформацією українських моніторингових каналів, удар було завдано комплексом "Іскандер". Під час ракетного удару під обстрілом ледь не опинився президентський кортеж і грецька делегація.

Зазначається, що транспортна колона Зеленського була за 150 метрів від машин з іноземними гостями на чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Міцотакіс підтвердив, що він разом з українським президентом перебував у той момент у районі одеського порту.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк спростувала, що президент Володимир Зеленський, чий кортеж, за чутками ЗМІ, перебував неподалік від удару, був ціллю атаки противника. За даними військових, удар було здійснено балістичною зброєю.

Пізніше Росія підтвердила удар по Одесі. У країні-агресорі заявляють про нібито ураження якогось об'єкта в портовому районі міста. В уяві росіян, вони "високоточно" вразили ангар із морськими дронами, які готувалися до виконання бойового завдання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.