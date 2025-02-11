Україну примушуватимуть: Тука сказав, як Трамп буде закінчувати війну

Київ занадто слабкий, щоб намагатися чинити результативний опір тим чи іншим рішенням Білого дому.

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Георгій Тука розповів, до яких компромісів Трамп може схиляти Київ і Москву / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

Україна має слабку позицію в трикутнику Вашингтон - Москва - Київ

У Трампа дуже багато важелів тиску на Україну та Росію

Україна занадто слабка для того, щоб диктувати або намагатися чинити результативний опір тим чи іншим рішенням Білого дому. Так колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука прокоментував переговори щодо завершення війни Росії та України, які наразі ведуть Вашингтон, Москва та Київ.

За його словами, у цьому трикутнику США - Україна - Росія наша країна відіграє далеко не рівнозначну роль.

"Росію зараз Трамп може схиляти, а Україну він буде примушувати. Погодьтеся, це не тотожні речі (...) На жаль, ми надто слабкі для того, щоб диктувати або намагатися чинити результативний опір тим чи іншим рішенням Білого дому. Тому американцям нас примушувати легко", - сказав Тука під час чату на Главреді .

Він додав, що в адміністрації Трампа дуже багато важелів тиску на Україну. Зокрема, США можуть зменшити або відмовитися від надання фінансової допомоги, зброї тощо.

При цьому США можуть успішно тиснути на Росію, хоча застосування переважної більшості важелів тиску не дадуть миттєвого ефекту - у кращому разі ефект стане помітним у перспективі 2-5 років.

"Це ж стосується і зниження ціни на нафту, на що так сподівається Трамп. До речі, сам Трамп як лідер США технічно не спроможний реалізувати цю обіцянку, бо немає у Штатів можливості стрімко збільшити видобуток нафти - родовища справді є, але для їхнього розроблення знадобляться колосальні інвестиції та час, щонайменше два роки", - пояснив Тука.

Дивіться відео - Георгій Тука поділився прогнозом щодо перспектив врегулювання війни Росії проти України:

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Дональд Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

Раніше президент Трамп заявив, що Штати досягли прогресу в переговорах про завершення війни Росії та України. При цьому глава Білого дому відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він провів з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Білому домі не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, але й не спростували її.

У Кремлі також не змогли підтвердити або спростувати, чи була телефонна розмова президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Дональда Трампа. Кремлівський представник Дмитро Пєсков сказав, що комунікації Москви та нової адміністрації у Вашингтоні "ведуться різними каналами".

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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