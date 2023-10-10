'Трамп - руйнівник': Рустамзаде розповів, що чекає на Україну в разі його перемоги

Євросоюз буде підтримувати Україну, оскільки у Північній Європі розуміють - агресор Росія не зупиниться, вважає військовий аналітик Агіль Рустамзаде.

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Перемоги Трампа в США не допустять - Рустамзаде / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Американський політик, 46-й президент США Дональд Трамп навряд чи здобуде перемогу на наступних виборах глави держави. Втім, якщо таке трапиться, військова підтримка України знизиться, але не кардинально. До того ж Києву допомагатиме Європа, яка розуміє, що Росія не зупиниться. Про це заявив військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він назвав малоймовірним, але можливим сценарій перемоги Трампа на виборах президента Штатів у 2024 році. Однак навіть у разі його виграшу військова підтримка України буде продовжуватися.

"Ми бачимо, що військової допомоги Україні від Євросоюзу стало більше, ніж від США. Європейці стали більше допомагати, водночас протягом останніх шести місяців ми спостерігаємо провал постачань від Штатів. Навіть якщо до влади у США прийде Трамп, Євросоюз буде вкладати в Україну фінанси та інші ресурси, тому що країни ЄС – особливо сусіди Росії, центральна і північна Європа – розуміють, що Росія не зупиниться на Україні. У разі перемоги Трампа матеріальної і військової допомоги Україні певною мірою стане менше. Але це не означає, що більше ніхто і нічого передавати вам не буде", - вважає Рустамзаде.

За його словами, глибинна держава в США навряд чи допустить перемогу Трампа.

"На мій погляд, перемога Трампа на виборах президента США – сценарій все-таки низької ймовірності. Трамп – це руйнівник. Він завдав стратегічним і національним інтересам Штатів такої шкоди, від якої Америка досі не може в себе прийти. Думаю, глибинна держава не допустить його перемоги, але реалізації цього сценарію виключати не можна", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Дивіться відео, в якому Рустамзаде оцінив ймовірність перемоги Трампа на виборах президента США:

Пропаганда Трампа про війну РФ проти України

Можливий претендент на пост президента США Дональд Трамп у липні говорив, що він нібито здатен завершити війну в Україні за один день. За словами політика, він "добре знає" і Зеленського, і Путіна, тому нібито міг "посприяти домовленостям".

До цього Трамп зробив прогноз про те, що Путін, мовляв, захопить всю Україну. При цьому Трамп вважає, що Путіну не варто було йти на повномасштабне військове вторгнення.

У реальності Трамп ніколи б не підтримав Путіна, вважає президент Володимир Зеленський. На думку гаранта, Вашингтон буде надавати військову підтримку Києву навіть якщо Трамп виграє президентські вибори у наступному році.

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