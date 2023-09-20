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Зеленський закликав Трампа оприлюднити свій мирний план і позначив "червоні лінії"

Анна Ярославська
20 вересня 2023, 08:21 оновлено 20 вересня, 08:23
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Зеленський попередив Трампа, що Київ не розглядатиме будь-який мирний план, якщо він передбачатиме відмову України від своїх територій.
Дональд Трамп, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський закликав Трампа оприлюднити свій мирний план / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав колишнього президента США Дональда Трампа публічно презентувати свій план дій після закінчення війни в Україні.

Глава держави акцентував увагу на "червоних лініях" у мирному плані закінчення війни, повідомляє CNN.

Зокрема, Зеленський попередив Трампа, що Київ не розглядатиме будь-який мирний план, якщо він передбачатиме відмову України від своїх територій.

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"Отже (якщо) ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території та віддати Путіну, то це не формула миру", – сказав Зеленський.

Заяви Трампа про війну в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що йому приємно чути похвалу від російського диктатора Володимира Путіна, оскільки лояльне ставлення глави Кремля говорить про те, що він зайняв нібито правильну позицію щодо війни в Україні.

У червні колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну. В інтерв'ю Reuters ексглава Білого дому сказав, що у війні Росії та України потрібен "правильний парламентер". На його думку, щоб зупинити війну, потрібно поступитися частиною території Росії. За його словами, це було б "предметом переговорів", якби він був президентом США.

У відповідь Трампу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не поступатиметься територією заради завершення війни. Це питання самоповаги і свободи.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп новини України та світу
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