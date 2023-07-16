Трамп зібрався закінчити війну в Україні за один день і поділився дивним планом

Експрезидент США запевняє, що він добре знає президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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Трамп зібрався закінчити війну в Україні за один день / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Колишній президент США Дональд Трамп запевняє, що може завершити війну в Україні, яку розпочала країна-агресорка Росія, за 24 години. За словами Трампа, він знає, як змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду. Про це претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома", - сказав Трамп.

Як зазначив експрезидент США, він би сказав Зеленському таке: "Досить. Ви повинні укласти угоду".

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Натомість російському диктатору Володимиру Путіну Трамп би сказав таке: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми [дамо Україні] більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".

Трамп твердо переконаний, що він може закінчити війну Росії проти України за один день: "Я укладу угоду за один день. За один день".

Заяви Трампа про війну в Україні

У березні Трамп видав очманілу заяву про завершення війни в Україні. Він пообіцяв своїм виборцям завершити війну Росії проти України через 24 години після обрання на другий президентський термін.

У квітні Трамп ляпнув нову дичину щодо війни. Він видав дивний прогноз про те, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну.

У травні колишній президент США тричі не зміг однозначно відповісти на питання, чи бажає він Україні перемоги у війні з російськими окупантами.

"Я не думаю з точки зору перемоги і поразки. Я думаю про те, як це врегулювати", - сказав Трамп під час дебатів на телеканалі CNN.

Під час цих же дебатів експрезидент США відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, пояснивши це тим, що це могло б зашкодити переговорам з країною-агресоркою Росією.

У червні Трамп знову підіграв Путіну. Зокрема, він заявив, що Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

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