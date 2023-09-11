У Путіна зажурилися у відповідь на обіцянку Трампа "завершити війну за 24 години"

У Сполучених Штатах ніхто не хоче слухати "заклопотаності і стурбованості" Кремля, сказав російським пропагандистам рупор Путіна Дмитро Пєсков.

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У Кремля не вірять, що обрання Трампа президентом США змінить політику Вашингтона щодо Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Можлива перемога Дональда Трампа на виборах президента США в листопаді 2024 року навряд чи призведе до завершення розв'язаної агресором Росією війни проти України і зміни політики Вашингтона щодо Москви. У Штатах ніхто не має наміру слухати Кремль. Про це заявив кремлівський представник Дмитро Пєсков.

В інтерв'ю пропагандистам Известия він прокоментував "обіцянки" Трампа, який раніше сказав, що в разі перемоги на президентських виборах в США "міг би зупинити війну за 24 години".

За словами рупора Кремля, ключові постулати американської політики не зміниться в разі приходу Трампа на президентський пост.

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"Вашингтон завжди зберігав всі константи у своїй зовнішній політиці. Константи добре відомі, ці самі константи, які так зараз на своїй шкурі відчувають ведені Вашингтоном європейці. Тому покладати якісь надії на вибори в Америці я б не став", - вважає Пєсков.

На думку кремлівського представник, перемога Трампа може лише привнести "певні нюансування", а у США ніхто не демонструє намірів "прислухатися до заклопотаності їхніх візаві, враховувати стурбованість їхніх візаві".

Заяви Трампа про війну Росії проти України

У липні 45-й президент США Дональд Трамп сказав, що він нібито може закінчити війну в Україні за один день. За словами політика, він "добре знає" і Зеленського, і Путіна, і зміг би зробити так, щоб Київ і Москва домовилися.

До цього Трамп зробив так званий прогноз, згідно з яким Путін нібито захопить всю Україну. При цьому Трамп сказав, що Путіну краще було б не нападати на українську державу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що насправді Трамп ніколи не підтримав би Путіна. На думку українського гаранта, військова підтримка Києва продовжиться і в разі обрання Трампа господарем Білого дому.

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