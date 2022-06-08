Паливний скандал: Закарпаття відмовилося постачати бензин з Європи в інші регіони України

Бензин ціни / pixabay

Закарпаття відмовляється постачати паливо з Європи в інші регіони України. Як повідомив глава Закарпатської ОВА Віктор Микита, місцеві компанії хочуть в першу чергу забезпечити внутрішні потреби області. Зараз транзитом через регіон йде близько 30 тисяч тонн палива.

"Закарпатські компанії відмовилися постачати паливо з Європи в інші регіони України до тих пір, поки не будуть забезпечені внутрішні потреби регіону", - написав голова Закарпатської обласної Військової адміністрації Віктор Микита, проте через пару годин повідомлення було видалено.

За словами регіонального політика, Закарпатська область створила механізми та умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів з країн Євросоюзу відбувається максимально оперативно - "без штучних перешкод і бюрократії".

Микита також додав, що всі постачальники палива працюють в одній команді на загальний паливний ринок регіону на однакових умовах.

"Сьогодні вони займають тут 40%, що більш ніж у десять разів перевищує частку до початку активної фази війни. Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття", - підкреслив глава військової адміністрації.

Скандал з паливом на Закарпатті

Пізніше Закарпатська обласна адміністрація дала спростування свого початкового повідомлення, написавши, що "тези неправильно зрозуміли".

"Ми не впливаємо на транзит палива. Це питання державного рівня", - сказав Микита.

Він також додав, що мова йшла про те, що місцеві підприємства не спекулюють на ціні і не продають паливо в інші області.

За його словами, Закарпаття не хоче "забирати паливо в інших регіонів", тому намагається саме закрити свої потреби.

Паливна криза в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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