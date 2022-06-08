Паливний скандал: Закарпаття відмовилося постачати бензин з Європи в інші регіони України

Пізніше Закарпатська обласна адміністрація дала спростування свого початкового повідомлення, написавши, що "тези неправильно зрозуміли".
Закарпаття відмовляється постачати паливо з Європи в інші регіони України. Як повідомив глава Закарпатської ОВА Віктор Микита, місцеві компанії хочуть в першу чергу забезпечити внутрішні потреби області. Зараз транзитом через регіон йде близько 30 тисяч тонн палива.
"Закарпатські компанії відмовилися постачати паливо з Європи в інші регіони України до тих пір, поки не будуть забезпечені внутрішні потреби регіону", - написав голова Закарпатської обласної Військової адміністрації Віктор Микита, проте через пару годин повідомлення було видалено.
За словами регіонального політика, Закарпатська область створила механізми та умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів з країн Євросоюзу відбувається максимально оперативно - "без штучних перешкод і бюрократії".
Микита також додав, що всі постачальники палива працюють в одній команді на загальний паливний ринок регіону на однакових умовах.
"Сьогодні вони займають тут 40%, що більш ніж у десять разів перевищує частку до початку активної фази війни. Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття", - підкреслив глава військової адміністрації.
Скандал з паливом на Закарпатті
Пізніше Закарпатська обласна адміністрація дала спростування свого початкового повідомлення, написавши, що "тези неправильно зрозуміли".
"Ми не впливаємо на транзит палива. Це питання державного рівня", - сказав Микита.
Він також додав, що мова йшла про те, що місцеві підприємства не спекулюють на ціні і не продають паливо в інші області.
За його словами, Закарпаття не хоче "забирати паливо в інших регіонів", тому намагається саме закрити свої потреби.
Паливна криза в Україні
В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.
Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.
17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.
читайте такожЦіни на АЗС рекордно злетіли: подорожчав бензин, дизель і автогаз
Читайте також:
- Ціни на бензин і дизель в Україні б'ють рекорди після скасування обмежень
- Вартість бензину різко злетіла: в Україні повернуть держрегулювання цін
- Паливна криза: у Мінекономіки пояснили дефіцит бензину в Україні