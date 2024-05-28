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"Нема ознак, що Путін припинить війну": Столтенберг розніс заяви РФ про переговори

Руслана Заклінська
28 травня 2024, 17:27
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Саме Україна повинна визначати, які умови будуть прийнятними для досягнення мирної угоди з Росією, заявив генсек НАТО.
'Нема ознак, що Путін припинить війну': Столтенберг розніс заяви РФ про переговори
Столтенберг розкрив справжні плани Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео на YouTube

Немає жодних ознак того, що Путін має намір припинити війну проти України. Навпаки, спостерігається активізація дій російських окупантів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, пише "Укрінформ".

"Ця війна може закінчитися завтра, якщо уряд країни, яка розпочала війну, президент Путін, припинить напад на Україну. Проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін, Росія, планує припинити війну. Навпаки, ми бачимо, що вони активізуються", - сказав Столтенберг, коментуючи заяви Путіна про мирні переговори.

Генсек НАТО підкреслив, що саме українці повинні визначати, які умови будуть прийнятними для досягнення мирної угоди. Столтенберг наголосив, що те, що відбувається за столом переговорів, тісно пов'язане з силою на полі бою.

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"Отже, якщо ми хочемо досягти рішення шляхом переговорів, де Росія визнає, що Україна має вистояти як суверенна незалежна держава в Європі, то єдиний спосіб досягти цього – надати військову підтримку Україні, щоб продемонструвати президенту Путіну, що він не переможе на полі бою. Він не отримає контроль над Україною за допомогою військової сили, але він повинен сісти і прийняти суверенну незалежну Україну і в майбутньому", - заявив Столтенберг.

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Заяви РФ про мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, Путін нібито готовий припинити війну з Україною за умови збереження окупованих територій, пише Reuters. Однак, якщо Китай і Захід не приймуть цю "умову", він готовий продовжувати бойові дії. Російський пропагандист Пєсков також стверджує, що Росія "відкрита до діалогу" і не бажає вічної війни.

Також Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори. Він сказав, що Москва готова до переговорів "тільки виходячи з сьогоднішніх реалій у зоні спецоперації" та заявив, що Зеленський нелегітимний президент.

Згодом Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність Кремля до переговорів з Україною.

Крім цього, Україна не може дозволити собі сценарій заморозки війни, сказав президент Володимир Зеленський. Такий крок означав би, що воювати доведеться майбутнім поколінням українців.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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мирне врегулювання Йенс Столтенберг війна Росії та України мирні переговори з Росією
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