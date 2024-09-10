Наростити войовничість: в ОП прокоментували дрони над НАТО та Білоруссю

Російська Федерація не просто так відправляє дрони чи навіть ракети іноді над територіями у повітряному просторі країн НАТО та Білорусі.

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Подоляк, дрон / Колаж: Главред, скріншот, фото Getty Images

Радник глави Офісу президента (ОП) України Михайло Подоляк прокоментував часті випадки зальоту "Шахедів" на території країн-сусідів України. На його думку, Росія тестує реакцію країн НАТО та намагається наростити войовничість білоруського населення. Своє бачення він висловив в ефірі FREEДОМ.

"Росія тестує ті чи інші системи, якщо ми говоримо про країни НАТО, тестує їх реакції. Ми бачимо, яка це реакція, і Російська Федерація робить відповідні висновки. щодо Білорусі — це провокативні пропагандистські можливості для того, щоб якимось чином наростити войовничість білоруського населення. Але, чесно кажучи, це не вийде. Це не Російська Федерація — Білорусь це зовсім інша країна, і такими діями, звичайно, нічого вони не досягнуть", — каже Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП. відео дня

Однак не варто вірити, що, начебто зальоти російських безпілотників до Білорусі погіршили відносини Лукашенка і Путіна.

"Це ще один міф… Очевидною є позиція Білорусі, очевидно, що вся силова вертикаль перебуває під тотальним російським контролем, очевидно, що фінансова залежність, знову ж таки, тотальна. Інше питання, що для білоруської еліти, хай вона там не дуже сильна, високі особисті ризики, що виникають у зв’язку із прямою участю у війні проти України. Тому вони там певний час маневруватимуть. Я думаю, що у них це вийде", — зазначає радник глави ОП.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Радник глави Офісу президента (ОП) України Михайло Подоляк назвав дивною реакцію країн НАТО на російські безпілотники в їхньому повітряному просторі.

"Російська Федерація не просто так відправляє дрони чи навіть ракети іноді над територіями у повітряному просторі країн НАТО. Вона тестує реакцію, наскільки швидко і як вони будуть реагувати на це, чи збиватимуть вони. І сьогодні ми з вами побачили, почули пояснення, що ці прольоти дронів не мали на меті ті чи інші об’єкти на території країн, над якими вони пролітали. І, відповідно, це не слід розглядати як ескалацію. Це дивна позиція. Вона, звичайно, враховуватиметься у цій війні Російською Федерацією", — упевнений Михайло Подоляк.

Падіння дронів на території НАТО та Білорусі - що відомо

Як відомо, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник - він виявився "Шахедом" з вибухівкою. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

А вже наступного дня, 8 вересня російські "Шахеди" перетнули кордон Румунії - дрони РФ перебувала на території Румунії майже годину, в прикордонних регіонах попередили про загрозу "падіння об'єктів", за даними Повітряних сил ЗСУ.

Падіння дронів РФ у країнах НАТО прокоментували в Білому домі.

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