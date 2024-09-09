УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Російський безпілотник, який впав у Латвії, виявився "Шахедом" з вибухівкою

Марія Николишин
9 вересня 2024, 18:29
40
Після падіння дрона латвійські фахівці деактивували його, наразі триває його поглиблене вивчення.
Російський безпілотник, який впав у Латвії, виявився 'Шахедом' з вибухівкою
Російський безпілотник, який впав у Латвії, виявився "Шахедом" з вибухівкою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російський безпілотник, який впав на території Латвії, ідентифікували як "Шахед", оснащений вибухівкою. Про це на прес-конференції повідомило керівництво Національних збройних сил країни, передає la.lv.

Після падіння дрона латвійські фахівці деактивували його, наразі триває його поглиблене вивчення. Після аналізу також можна буде з'ясувати, чи використовувалися західні деталі для створення безпілотника.

За словами військових, отримана на даний момент інформація вказує на те, що прибуття безпілотника до Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни і що ціллю безпілотника не була Латвія. Протягом усього інциденту Сили оборони країни стежили за ситуацією у співпраці з партнерами по НАТО.

відео дня

Міністр оборони Андріс Спрудс заявив на прес-конференції, що безпілотник був націлений на Україну, тому можна вважати, що він був націлений на демократичне і вільне суспільство.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Російський безпілотник, який впав у Латвії, виявився 'Шахедом' з вибухівкою
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Падіння дронів на території НАТО - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські ударні дрони типу "Шахед" порушили повітряний простір Румунії під час атаки на Україну в ніч на 8 вересня.

В суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії РФ виходять за межі України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

безпілотник Латвія Дрон Shahed-136
Реклама

Головне за день

Покровський плацдарм може стати місцем знищення росіян: у ЗСУ заявили про затишшя окупантів

Покровський плацдарм може стати місцем знищення росіян: у ЗСУ заявили про затишшя окупантів

18:59 Україна
Коли закінчиться війна в Україні: майор ЗСУ вказав на важливий нюанс

Коли закінчиться війна в Україні: майор ЗСУ вказав на важливий нюанс

18:51 Україна
Бойові катери та потужні ПЗРК: Швеція оголосила пакет допомоги Україні на €400 млн

Бойові катери та потужні ПЗРК: Швеція оголосила пакет допомоги Україні на €400 млн

18:14 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

З дня на день вдарить потужний шторм: Україну накриє майже 7-бальна магнітна буря 43317

З дня на день вдарить потужний шторм: Україну накриє майже 7-бальна магнітна буря

Дасть фору Олів'є : рецепт абсолютно нового салату Фаворит 28532

Дасть фору "Олів'є": рецепт абсолютно нового салату "Фаворит"

Дощі та грози накривають Україну: в регіони суне сильне похолодання 22096

Дощі та грози накривають Україну: в регіони суне сильне похолодання

Гороскоп на завтра 10 вересня: Тельцям - дзвінок, який змінить життя, Стрільцям - проблема 14054

Гороскоп на завтра 10 вересня: Тельцям - дзвінок, який змінить життя, Стрільцям - проблема

Останні новини

19:00

Інтервʼю Сирського: чому воно засвідчило провал літньої кампанії РФ

18:59

Покровський плацдарм може стати місцем знищення росіян: у ЗСУ заявили про затишшя окупантів

18:51

Коли закінчиться війна в Україні: майор ЗСУ вказав на важливий нюансВідео

18:44

До біди чи до вирішення проблем: що означає поява павука в будинку

18:29

Російський безпілотник, який впав у Латвії, виявився "Шахедом" з вибухівкою

На Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ ГетьманНа Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ Гетьман
18:22

Вадим Олійник розповів, через що конфліктували Dantes і Наталія Могилевська

18:14

Бойові катери та потужні ПЗРК: Швеція оголосила пакет допомоги Україні на €400 млн

18:02

Для СБУ немає "червоних ліній" на території РФ - експерт про останні підриви складів

17:53

Ризик використання ядерної зброї по Україні: Подоляк різко відреагував на заяву ЦРУ

Реклама
17:34

Навіщо Білорусь стягує війська до кордону: названо реальні наміри ЛукашенкаВідео

17:34

Що не можна робити 10 вересня: суворі прикмети, яких слід дотримуватись

17:20

Як ракети Ірану змінять обстріли України та які міста опиняться під ударом

17:09

Врятує техніку і їжу: для чого ставити стакан з водою в мікрохвильовку

16:55

Чому не можна говорити "земля пухом": у церкві дали докладне пояснення

16:55

Смертельний вибух у Києві: очевидці розповіли про дивних орендарів

16:53

Іранські балістичні ракети дуже небезпечні для України: в Sky News розкрили загрози

16:31

Чи будуть найближчим часом відключення світла: українцям дали прогноз

16:16

Помер зірка "12 стільців" і "Місця зустрічі змінити не можна"

16:13

У Путіна "втекли" від відповіді щодо поставки іранських ракет для обстрілів України

15:58

Загрожуватимуть великі втрати: коли ЗСУ можуть готувати вихід із КурщиниВідео

Реклама
15:49

"Більшу частину не перехопимо": тривожний прогноз щодо цілей іранської балістики

15:47

Для чого в автомобільній аптечці презерватив - використовують його не за призначенням

15:46

Ананаси за космічною ціною: чому в Італії ненавидять гавайську піцу

15:39

В Україні різко "злетіли" ціни на продукти у перший тиждень осені: що подорожчало

15:32

Підручник для 7-го класу з мапою України без Криму: в мережі розгорівся скандал

15:24

Чи потрібно закривати кришку унітазу перед змивом: справа не тільки в гігієні

15:17

"Мир" в обмін на землі: в ОП відповіли на тлі скандалу довкола пропозицій Шольца

15:14

Не кладіть їх в кишеню без перевірки: як зрозуміти, що долари справжні

14:52

"Вони б проголосували": майор про ймовірність створення Курської народної республікиВідео

14:49

Україна знищила ключові об'єкти на авіабазі РФ: супутникові знімки "Маринівки"Фото

14:42

Олександр Стоянов відреагував на нового чоловіка в житті Катерини Кухар

14:11

Буде ще нахабнішою: Росія атакуватиме НАТО дронами все частіше, прогноз

14:10

"Батьки вже вдома": собака зворушливо розбудив свого глухого брата, відео до сліз

13:44

У ЗСУ назвали головну умову входження Курської області до складу України

13:43

Блистітиме, як нова: чим відмити каструлю, що згоріла

13:43

Влітку "Єдині новини" зібрали для Сил оборони понад 42 млн гривень

13:39

Без cвітла тисячі українців: РФ атакувала енергооб'єкти в семи областях України

13:06

Автобус з військовими потрапив у смертельну ДТП на Львівщині - депутат

13:01

Презентація iPhone 16 від Apple: яким буде новий айфонВідео

12:56

Церковне свято 10 вересня: що заборонено робити у день трьох святих мучениць

Реклама
12:56

Бунт російських мотострільців: штурмовики РФ відмовилися вмирати на Харківщині

12:33

РФ збереже захоплені території: ЗМІ з'ясували деталі "мирного плану" Шольца

12:25

"Ніхто не був радий": путініст Тарзан розмазав свою невістку-стриптизерку

12:15

Ресурси РФ вичерпаються до початку жовтня: майор сказав, коли ЗСУ підуть у наступВідео

11:55

Розгадка тисячолітньої легенди: знайдено "темні" докази міфу про Мерліна

11:34

Чи вистоїть Покровськ і чи був шанс закінчити війну: головні заяви Сирського в інтерв'ю CNN

11:28

"На 70% - це імпровізація": на телеканал 2+2 відбудеться прем’єра комедійного детективу "Ворон та Воробйов"

11:12

Чого не повинно бути у складі: нутриціолог розповіла, як вибрати пельменіВідео

11:11

"Провів на війні 10 років": загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник

11:03

Телеканал 2+2 готує прем’єру воєнної драми до Дня захисників і захисниць України

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти