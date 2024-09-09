Після падіння дрона латвійські фахівці деактивували його, наразі триває його поглиблене вивчення.

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Російський безпілотник, який впав у Латвії, виявився "Шахедом" з вибухівкою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російський безпілотник, який впав на території Латвії, ідентифікували як "Шахед", оснащений вибухівкою. Про це на прес-конференції повідомило керівництво Національних збройних сил країни, передає la.lv.

Після падіння дрона латвійські фахівці деактивували його, наразі триває його поглиблене вивчення. Після аналізу також можна буде з'ясувати, чи використовувалися західні деталі для створення безпілотника.

За словами військових, отримана на даний момент інформація вказує на те, що прибуття безпілотника до Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни і що ціллю безпілотника не була Латвія. Протягом усього інциденту Сили оборони країни стежили за ситуацією у співпраці з партнерами по НАТО.

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Міністр оборони Андріс Спрудс заявив на прес-конференції, що безпілотник був націлений на Україну, тому можна вважати, що він був націлений на демократичне і вільне суспільство.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Падіння дронів на території НАТО - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські ударні дрони типу "Шахед" порушили повітряний простір Румунії під час атаки на Україну в ніч на 8 вересня.

В суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії РФ виходять за межі України.

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