Ситуація різко змінилась: росіяни активізувались на новому напрямку - ЗСУ

Російські окупанти активізували бойові дії на півдні України. Зокрема, за минулу добу на Херсонському напрямку ворог застосував рекордну кількість дронів. Про це в ефірі "Суспільне онлайн" розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
За його словами, наразі російські війська найбільш активно тиснуть на позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра, зокрема в Херсонській області.
Як зазначив Лиховій, 9 вересня російська армія здійснила понад 330 ударів дронами-камікадзе, що стало найбільшою кількістю атак за останні місяці. Основний удар припав на Херсонську область.
"Також суттєво зросла кількість артилерійських обстрілів. Їх за минулу добу було 312. І зросла також кількість скидів боєприпасів із БпЛА. Їх було за вчора 224", - розповів речник ОСУВ.
Хто такий Дмитро Лиховій
Дмитро́ Ві́кторович Лихові́й — український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією.
Головний редактор інтернет-видання "Новинарня", зазначає Вікіпедія
Бої на Півдні України - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська майже щодня обстрілюють Херсон артилерією, однак наразі не мають можливості проводити наступальні операції в напрямку міста. Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
Військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що наступного року окупанти намагатимуться вийти на кордони Донецької області, зокрема в напрямках Покровська, Слов'янська, Краматорська та Добропілля, але не просуватимуться в бік Дніпра чи Запоріжжя.
За словами колишнього речника Генштабу Владислава Селезньова, найближчим часом російські сили зосередять зусилля на півдні Запорізької області, де спробують захопити нові території.
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