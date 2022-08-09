Темрява для окупантів була "пекельною": мер Мелітополя розповів про вдале "відпрацювання" ЗСУ по ворогу

Мер Мелітополя розповів про вдале "відпрацювання" ЗСУ по ворогу / Фото УНІАН

Українська армія продовжує точково бити по складах боєприпасів російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора з 22: 30 протягом 2 годин – до 10 гучних вибухів у західній частині Мелітополя. Чітко зараз не можемо назвати місця, де були вибухи", – сказав він.

Федоров зазначив, що серед загарбників є поранені і вбиті.

Крім того, за даними чиновників, 9 серпня в Мелітополі сталися чергові вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що дим був чітко видно в районі військової бази окупантів. Її ЗСУ атакують вже вчетверте.

"Вже точно видно, що ВСУ збираються звільняти Мелітополь разом з усіма його жителями, які чинять опір, перебуваючи в окупації вже шостий місяць", – підсумував градоначальник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 7 серпня Збройні Сили України на Півдні знищили російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян.

У п'ятницю, 5 серпня, українська бойова авіація завдала наймасовіший за всю війну удар по російських окупантах в Херсонській області. Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, якщо такі авіанальоти триватимуть ще кілька днів, то російським військам там буде "дуже погано".

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