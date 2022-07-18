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Бояться партизанів і ЗСУ: колаборанти в Мелітополі з переляку відмовилися ходити на роботу

18 липня 2022, 10:32

Пособники окупантів бояться ногою ступити в приміщення БК, де були їхні "робочі кабінети", і тому шукають собі нове приміщення.

Мелитополь, российские военные
Колаборанти в Мелітополі з переляку відмовилися ходити на роботу/ РИА-Мелитополь, Reuters

Колаборанти у Мелітополі на Запоріжжі бояться ходити на роботу через партизанів та Збройні сили України. Їхні "робочі кабінети" були в приміщенні місцевого будинку культури імені Шевченка, який розташований у центрі міста. Проте ходити туди на роботу вони тепер відмовляються.

Пособники загарбників з переляку тепер готують собі нове приміщення. Про це повідомляє українське медіа "РІА-Мелітополь".

Колаборанти хочуть перейти працювати у будівлю міськвиконкому на вулиці Михайла Грушевського.

При цьому вони так бояться, що навіть перекрили вулицю Грушевського бетонними плитами і зробили її пішохідною.

У БК імені Шевченка все ще розташовані так звані "торгово-промислова палата" та "РАЦС".

При цьому кабінети так званої "голови військово-цивільної адміністрації" Галини Данильченко і псевдо-губернатора Євгена Балицького розташовані на першому поверсі цього будинку культури.

Нагадаємо, у селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області 12 липня горіла захоплена окупантами РФ база військової частини. Жителі поблизу Мирного почули близько 25 вибухів, після цього почалася пожежа.

Також 15 липня у Мелітополі підірвали штаб російських окупантів, повідомив мер міста Іван Федоров. Він уточнив, що удар по позиціях окупантів РФ було завдано за допомогою артилерії.

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