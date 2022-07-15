Потужний удар артилерії ЗСУ: у Мелітополі підірвали штаб окупантів РФ

У Мелітополі підірвали штаб російських окупантів / pixabay.com

У тимчасово захопленому РФ Мелітополі Запорізької області підірвали штаб російських окупантів, повідомив мер міста Іван Федоров.

Як підкреслив він в ефірі каналу FREEDOM, вибух стався вночі в південній частині Мелітополя.

Мер Мелітополя уточнив, що удар по позиціях окупантів РФ було завдано за допомогою артилерії.

"Сьогоднішня ніч знову була спекотна для орків на території міста Мелітополя, по-перше і за офіційними зведеннями, і за підтвердженням жителів, в південній частині міста було підірвано щось - чи то російський штаб, чи то російський пункт управління — і вже з ночі йшов густий дим з південного боку міста Мелітополя. Що є знаковим, то рашисти перетягували всю свою техніку в південну частину міста і в бік Азовського узбережжя, Кирилівки, Єфремівки ( ... ) вони думали, що наша далекобійна артилерія туди не дістає — як показала сьогоднішня ніч — дістає вже і туди", — додав Федоров.

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Раніше в ОК Південь повідомили про знищення чотирьох складів з боєприпасами ворога у різних районах Херсонської області.

Радник голови Херсонської ОВА повідомив, що в Новій Каховці знищено ще один російський склад з боєприпасами, і "це означає, що ЗСУ близько".

Того ж дня в ОК Південь повідомили, що Південний регіон України залишається пріоритетним напрямком захоплення для окупантів, про що свідчить посилення артилерійської активності ворога на лінії зіткнення на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

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