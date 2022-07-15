Потужний удар артилерії ЗСУ: у Мелітополі підірвали штаб окупантів РФ

Удар по позиціях окупантів РФ було завдано за допомогою артилерії.
У тимчасово захопленому РФ Мелітополі Запорізької області підірвали штаб російських окупантів, повідомив мер міста Іван Федоров.
Як підкреслив він в ефірі каналу FREEDOM, вибух стався вночі в південній частині Мелітополя.
Мер Мелітополя уточнив, що удар по позиціях окупантів РФ було завдано за допомогою артилерії.
"Сьогоднішня ніч знову була спекотна для орків на території міста Мелітополя, по-перше і за офіційними зведеннями, і за підтвердженням жителів, в південній частині міста було підірвано щось - чи то російський штаб, чи то російський пункт управління — і вже з ночі йшов густий дим з південного боку міста Мелітополя. Що є знаковим, то рашисти перетягували всю свою техніку в південну частину міста і в бік Азовського узбережжя, Кирилівки, Єфремівки ( ... ) вони думали, що наша далекобійна артилерія туди не дістає — як показала сьогоднішня ніч — дістає вже і туди", — додав Федоров.
читайте такожПотужні вибухи і чорний дим: під Мелітополем підірвали базу з технікою окупантів РФ
Раніше в ОК Південь повідомили про знищення чотирьох складів з боєприпасами ворога у різних районах Херсонської області.
Радник голови Херсонської ОВА повідомив, що в Новій Каховці знищено ще один російський склад з боєприпасами, і "це означає, що ЗСУ близько".
Того ж дня в ОК Південь повідомили, що Південний регіон України залишається пріоритетним напрямком захоплення для окупантів, про що свідчить посилення артилерійської активності ворога на лінії зіткнення на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.
Читайте ще:
- HIMARS ламають плани Путіна: у США закликали відправити Україні більше РСЗВ
- HIMARS знищує військові бази і склади РФ: ТОП-14 "вогняних" ударів ЗСУ
- Залп HIMARS під Шахтарськом "обезголовив" елітну дивізію ВДВ РФ