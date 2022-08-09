ЗСУ на Півдні за добу знищили ЗРПК Панцир-С1 та понад 20 окупантів

ЗСУ знищують російські війська на Півдні / Фото УНІАН

Українські захисники продовжують знищувати ворожі війська на південному напрямку. Впродовж 8 серпня штурмова авіація завдала удару по скупченню живої сили, озброєнню й техніці російських окупаційних військ недалеко від Снігурівки. Як повідомляє Оперативне командування Південь результати удару дорозвідуються.

Водночас за результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів вже відомо, що за цей бойовий день ворог недорахувався 23 солдати.

Також знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", 5 автомобілів, зокрема і броньованих.

Як повідомляв Главред, 7 серпня Збройні Сили України на Півдні знищили російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян.

У п'ятницю, 5 серпня, українська бойова авіація завдала наймасовіший за всю війну удар по російських окупантах в Херсонській області. Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, якщо такі авіанальоти триватимуть ще кілька днів, то російським військам там буде "дуже погано".

Інші новини: