Українська авіація завдала наймасованішого за всю війну удару по окупантах на Херсонщині

Авіація на півдні завдала наймасованішого удару по окупантах з початку війни / Фото facebook.com/kpszsu

У п'ятницю, 5 серпня, українська бойова авіація завдала наймасованішого за всю війну удару по російських окупантах в Херсонській області. Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, якщо такі авіанальоти триватимуть ще кілька днів, то російським військам там буде "дуже погано".

"У Херсонській області чудові речі відбулися сьогодні (5 серпня, - ред.). Наша авіація по щільності ударів показала щось, чого ми не бачили за всю війну. Напевно, 8-10 літаків в одному нальоті було за раз, і не один наліт був", - розповів радник глави ОП в ефірі Фейгін Live.

Він пояснив, що це свідчить про те, що або російська протиповітряна оборона вже не працює на Херсонську область, або можливості ППО стали обмеженими після українських атак.

"Такого масованого нальоту я не пригадаю за всю історію цієї війни з нашого боку. Так нахабно 4-5 пар кілька разів на добу, вдень... Якщо таке триватиме ще кілька днів, там дуже погано буде російському угрупованню", - зауважив Арестович.

Він додав, що за непідтвердженими даними, українські літаки могли заходити на лівобережну частину Херсонської області. Водночас українські сили працювали цього ж дня і в районі Берислава та Нової Каховки.

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Ситуація в Херсонській області

Сили оборони України 26 липня завдали артилерійських ударів по Антонівському мосту у захопленому Росією Херсоні. Естакада пошкоджена, нею більше не можна перевозити важкі вантажі.

30 липня в оперативному командуванні Південь розповіли, що ЗСУ вдарили і по Антонівському залізничному мосту. Естакаді також було завдано шкоди, яка не дозволяє використовувати її для пересування через Дніпро.

У розвідці Британії повідомляли, що контрнаступ армії України на Херсонському напрямку вже в розпалі. ЗСУ використовують далекобійну артилерію для нанесення ударів по стратегічно важливих для окупантів об'єктах. Як вважають фахівці, Херсон вже практично ізольований від інших захоплених територій.

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