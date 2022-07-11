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Бояться воювати з ЗСУ: під Мелітополем десятки окупантів кидають бойові позиції

11 липня 2022, 11:57

Російські загарбники воліють заздалегідь залишати свої позиції, побоюючись зустрічі з бійцями ЗСУ.

Вибухи в Мелітополі прогриміли під ранок 3 липня
Вибухи в Мелітополі прогриміли на позиціях окупантів / Фото РІА Мелітополь

На захоплених РФ територіях Запорізької області посилюється партизанський рух, розповів мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Він також повідомив, що російські загарбники воліють заздалегідь залишати свої позиції, побоюючись зустрічі з бійцями ЗСУ, повідомляє Канал 24.

"Звичайно, окупанти звіріють. Вони не готові воювати. Дезертирство йде повним ходом", - підкреслив міський голова.

Федоров додав, що нещодавно в Якимівці 60 росіян покинули свої позиції, тому що просто бояться воювати.

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Нагадаємо, українські військові раніше знищили військову базу російських загарбників у Мелітополі Запорізької області.

Пізніше стало відомо, що в результаті точних ударів ЗСУ не менше 200 російських окупантів були знищені і майже 300 отримали поранення.

Після цього в рядах російських вояків, що знаходяться на окупованих територіях Запорізької області, почалася паніка, яка обернулася масовим дезертирством. Щоб шукати дезертирів, навіть приїхав підрозділ ФСБ РФ.

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новини Мелітополя Запорізька область війна Росії та України
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