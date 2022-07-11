Бояться воювати з ЗСУ: під Мелітополем десятки окупантів кидають бойові позиції

Російські загарбники воліють заздалегідь залишати свої позиції, побоюючись зустрічі з бійцями ЗСУ.
На захоплених РФ територіях Запорізької області посилюється партизанський рух, розповів мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.
Він також повідомив, що російські загарбники воліють заздалегідь залишати свої позиції, побоюючись зустрічі з бійцями ЗСУ, повідомляє Канал 24.
"Звичайно, окупанти звіріють. Вони не готові воювати. Дезертирство йде повним ходом", - підкреслив міський голова.
Федоров додав, що нещодавно в Якимівці 60 росіян покинули свої позиції, тому що просто бояться воювати.
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Нагадаємо, українські військові раніше знищили військову базу російських загарбників у Мелітополі Запорізької області.
Пізніше стало відомо, що в результаті точних ударів ЗСУ не менше 200 російських окупантів були знищені і майже 300 отримали поранення.
Після цього в рядах російських вояків, що знаходяться на окупованих територіях Запорізької області, почалася паніка, яка обернулася масовим дезертирством. Щоб шукати дезертирів, навіть приїхав підрозділ ФСБ РФ.
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