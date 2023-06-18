"Типове шахрайство": в ОП різко відповіли на зустріч Путіна з лідерами Африки

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк жорстко прокоментував зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідерами африканських країн.

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Михайло Подоляк прокоментував заяви Путіна на зустрічі з африканськими лідерами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідерами африканських країн "типовим російським шахрайством".

"Типове російське... шахрайство. Військовий злочинець, який перебуває в міжнародному розшуку і має ордер на арешт, скаржиться африканським лідерам, що він діє виключно в рамках Статуту ООН", - написав Подоляк в Twitter.

Радник глави ОП нагадав, що саме Росія є агресором і порушує Статут ООН, а саме - вторглася в Україну, окупувала частину території, вбиває, катує, депортує людей.

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Подоляк також нагадав про терористичний акт росіян, які підірвали Каховську ГЕС.

"Що говорить Статут ООН про демонстративні страти, тортури в'язнів і показові процеси? Можливо, в МДІМВ викладають якусь іншу версію міжнародного права?" - додав радник глави Офісу президента.

"Мирні ініціативи" Африки

У п'ятницю, 16 червня, в Україну прибув Сиріл Рамафоса - президент Південно-Африканської Республіки. У день візиту країна-агресор РФ вдарила по Україні ракетами "Кинджал" та "Калібр".

Також до Києва приїхали президенти Замбії та Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші чиновники країн Африки. Вони зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Лідер Південної Африки в Києві представив "мирний план", що складається з 10 пунктів, серед них:

війна повинна бути врегульована через переговори дипломатичним шляхом;

деескалація конфлікту з обох сторін;

суверенність держав і народів відповідно до Статуту ООН;

гарантії безпеки для всіх країн;

забезпечення руху зернових і добрив обома країнами;

гуманітарна підтримка жертв війни;

обмін військовополонених та повернення дітей, які були примусово депортовані РФ з України;

післявоєнне відновлення.

Після України африканські лідери приїхали до Росії, де зустрілися з Путіним. Російський диктатор під час переговорів традиційно намагався виправдати вторгнення в Україну.

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