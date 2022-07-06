Зеленський назвав ключову умову завершення війни в Україні

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський розповів, від чого залежить тривалість війни і терміни повернення українців на батьківщину.

Як підкреслив він на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном брифінгу в Києві, багато що залежить і від українців, тому що "велика кількість людей розуміють, що краще, ніж удома, не буде, і тому вони повертаються".

"Це не зовсім конфлікт і вже не військовий конфлікт - відкрита терористична акція з боку РФ. І навіть війною складно назвати, враховуючи ті наслідки... те що робили ці люди або нелюди, військові РФ з цивільними людьми нашої держави. І від цих наслідків, мені здається, сьогодні залежить, чи довго буде ця війна, чи зрозуміє РФ, що вона накоїла. Коли вона це зрозуміє остаточно і почне залишати нашу територію", - сказав він.

"Друге, від чого це залежить. Тому що перший - це дуже гуманний момент, я в нього не дуже вірю, що вони це самостійно можуть зрозуміти. Друге - це, як весь світ тисне на Росію, і витісняє їх з нашої землі. Ми - на полі бою. Весь світ-санкційно, політично, а також допомогою і швидкими поставками нам зброї, посилюючи нас, і все це роблячи саме разом. Тому відповідь на це питання залежить від нас усіх, як швидко ми зможемо це зробити і як швидко ми змусимо Росію думати про світ, тому що ми вважаємо, що вони навіть не почали про це думати. Вони ще не відчувають серйозних наслідків санкцій, вони точно будуть, але вони їх обходять, тому що, на жаль, деякі союзники ще є, які допомагають РФ або їх бізнесу", - пояснив Зеленський.

Також, за словами президента, це залежить і від ситуації в нашій країні, в тому числі від ракетних ударів.

"Як би не розгорталася війна на полі бою, але пріоритет все ж, можливо я дуже наполегливий, але все ж безпека неба - пріоритетна. І вже ніхто не чекає ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки теоретичне, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних air defense system. Це важливо. Тому що це дозволить повернутися додому жінкам, дітям", - пояснив глава держави.

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Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про втрати армії російських окупантів у війні з Україною.

За його словами, втрати РФ у війні з Україною становлять до 115 тисяч убитими і пораненими.

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