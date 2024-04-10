Голова СБУ Малюк став "ціллю № 1" Путіна і Кремля - ЗМІ

Країна-агресор Росія незабаром має намір заявити про причетність голови СБУ Василя Малюка до стрілянини в Крокус Сіті Холі, пишуть ЗМІ.

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Василя Малюка в Кремлі хочуть "записати" в організатори теракту в "Крокус Сіті Холі" / колаж Главред, фото УНІАН

Країна-агресор Росія планує заявити про причетність керівника СБУ Василя Малюка до нещодавнього теракту в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол". Про це повідомляє портал NV з посиланням на власне джерело.

За його даними, Малюк став "метою № 1" для російського диктатора Володимира Путіна.

"Путін не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був "присвячений" дню народження російського диктатора, а також атаки морських дронів Sea Baby на кораблі РФ. Ще однією больовою точкою, по якій вдало б'є СБУ, стали НПЗ країни-бензоколонки. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні", - сказало джерело. відео дня

Як пише портал "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, також не виключено, що у громадян Таджикистану, яких затримали одразу після теракту, російські силовики "випадково" знайдуть ще й "візитки Малюка".

Теракт у Крокус Сіті Хол 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Теракт у Крокус Сіті Хол

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін двічі намагався пов'язати Україну з терактом у ТЦ "Крокус Сіті Хол" - навіть попри те, що "ІД" взяло на себе відповідальність. Увечері в понеділок диктатор країни-агресора визнав, що напад здійснили ісламісти, але додав, що "нас цікавить, хто це замовив".

Зі свого боку Україна категорично відкидає будь-яку причетність, називаючи бійню в Підмосков'ї операцією самого Кремля. У США ж заявляють, що відповідальність несе виключно Ісламська держава.

Картинка "Україна - "терорист" може бути використана Путіним, щоб активізувати війну, в тому числі віддавши наказ про нову мобілізацію, впевнені експерти.

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