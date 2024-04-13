На очільника Херсонської ОВА Прокудіна готували замах: у СБУ розкрили всі деталі

Херсонець організовував разом із ворожими спецслужбами замах на Олександра Прокудіна.

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СБУ запобігла замаху на Прокудіна / колаж: Главред, фото: 58 окрема мотопіхотна бригада, t.me/olexandrprokudin

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про те, як їм вдалось запобігти замаху на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Голова СБУ під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад заявив, що херсонець організовував замах разом із ворожими спецслужбами

"Місцевого жителя Херсона було затримано 10 квітня. Він організовував разом із ворожими спецслужбами замах на Прокудіна. З глибини 12 км було запущено новий зразок ворожого fpv-дрону", - сказав Малюк. відео дня

Місцевий мешканець корегував вогонь, будучи на місці. Співробітники СБУ його затримали на завершальному етапі замаху. Також співробітникам удалося посадити дрон.

"Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по машині Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Його затримано на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, за рахунок наших хлопців, посаджений вчасно", - зазначив Малюк.

Хто такий Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

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