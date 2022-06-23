"Тепер захищаєте з неба": у боях з окупантами загинуло молоде подружжя з Кропивницького

У боях з окупантами загинуло молоде подружжя з Кропивницького/ ua.depositphotos.com

У жорстоких боях з російськими агресорами були вбиті Тарас і Ольга Мельстери – чоловік і дружина з міста Кропивницький. Відповідне повідомлення опублікувала в Facebook мати дівчини Інга Дудник.

"Коли життя змусило їх змінити комп'ютерні мишки на автомат, я намагалася прийняти їх вибір. Коли дочка обрізала коси не тому, що хотіла змінити зачіску, а тому що заважали носити бронік, мене накрило. А сьогодні я плачу", - написала жінка.

Вона особливо подякувала Ользі та Тарасу за те, що вони пішли захищати Україну.

"Тепер захищаєте з неба. Боляче, дуже боляче", - зізналася Дудник.

"Суспільне Кропивницький" пише, що Ольга займалася кондитерськими виробами: випікала печиво, яке прикрашала вручну.

"Я люблю малювати і готувати. Це поєдналося в пряниках", - розповідала вона.

Крім того, жінка брала участь у багатьох благодійних проектах, які допомагають військовим, онкохворим, дітям і людям без постійного місця проживання.

Інга Дудник, крім усього іншого, працює координатор Гуманітарного Центру допомоги переселенця в Кропивницькому.

Її напарниця по горю Людмила Шестакова, мати Тараса, – еколог і координатор регіонального кінофестивалю "Docudays UA". Загиблий воїн ЗСУ був її єдиною дитиною.

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Нагадаємо, раніше на Вінниччині поховали бійця ЗСУ Геннадія Борщевського з села Гарячківка, який загинув 25 квітня в одному з перших боїв з окупантами під Ізюмом.

Зі своєю коханою Тетяною Геннадій в ранньому віці створили сім'ю. Без батька залишилося цілих п'ятеро дітей - троє синів і дві дочки.

У жорстоких боях з російськими окупантами під Сєвєродонецьком загинув боєць ЗСУ Михайло Завірюхін - син легендарного українського воїна-розвідника Ігоря Завірюхіна. Він загинув ще в 2015 році під Дебальцевим.

"Гідний син свого батька, представник військової династії - Михайло-з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України, пішов до лав ЗСУ – захищати свою землю, свою державу, свою сім'ю", – написав мер міста Бровари Ігор Сапожко.

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