"Тепер захищаєте з неба": у боях з окупантами загинуло молоде подружжя з Кропивницького

Як каже мати загиблої дівчини, її дочка заради того, щоб зручніше було носити екіпіровку, без роздумів обрізала своє довге шикарне волосся.
У жорстоких боях з російськими агресорами були вбиті Тарас і Ольга Мельстери – чоловік і дружина з міста Кропивницький. Відповідне повідомлення опублікувала в Facebook мати дівчини Інга Дудник.
"Коли життя змусило їх змінити комп'ютерні мишки на автомат, я намагалася прийняти їх вибір. Коли дочка обрізала коси не тому, що хотіла змінити зачіску, а тому що заважали носити бронік, мене накрило. А сьогодні я плачу", - написала жінка.
Вона особливо подякувала Ользі та Тарасу за те, що вони пішли захищати Україну.
"Тепер захищаєте з неба. Боляче, дуже боляче", - зізналася Дудник.
"Суспільне Кропивницький" пише, що Ольга займалася кондитерськими виробами: випікала печиво, яке прикрашала вручну.
"Я люблю малювати і готувати. Це поєдналося в пряниках", - розповідала вона.
Крім того, жінка брала участь у багатьох благодійних проектах, які допомагають військовим, онкохворим, дітям і людям без постійного місця проживання.
Інга Дудник, крім усього іншого, працює координатор Гуманітарного Центру допомоги переселенця в Кропивницькому.
Її напарниця по горю Людмила Шестакова, мати Тараса, – еколог і координатор регіонального кінофестивалю "Docudays UA". Загиблий воїн ЗСУ був її єдиною дитиною.
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Нагадаємо, раніше на Вінниччині поховали бійця ЗСУ Геннадія Борщевського з села Гарячківка, який загинув 25 квітня в одному з перших боїв з окупантами під Ізюмом.
Зі своєю коханою Тетяною Геннадій в ранньому віці створили сім'ю. Без батька залишилося цілих п'ятеро дітей - троє синів і дві дочки.
У жорстоких боях з російськими окупантами під Сєвєродонецьком загинув боєць ЗСУ Михайло Завірюхін - син легендарного українського воїна-розвідника Ігоря Завірюхіна. Він загинув ще в 2015 році під Дебальцевим.
"Гідний син свого батька, представник військової династії - Михайло-з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України, пішов до лав ЗСУ – захищати свою землю, свою державу, свою сім'ю", – написав мер міста Бровари Ігор Сапожко.
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