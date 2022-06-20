Батько загинув під Дебальцевим, син - під Сєвєродонецьком: героїчна історія родини Завірюхіних

Як каже чиновник, мер міста Бровари, Ігор Сапожко, Завірюхін-молодший загинув 15 червня ‒ коли разом з побратимами потрапив під сильний обстріл.
У жорстоких боях з російськими окупантами під Сєвєродонецьком загинув боєць ЗСУ Михайло Завірюхін - син легендарного українського воїна-розвідника Ігоря Завірюхіна. Він загинув ще в 2015 році під Дебальцевим. Таке повідомлення в месенджері Telegram мер Броварів Ігор Сапожко.
"Гідний син свого батька, представник військової династії ‒ Михайло – з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України, пішов до лав ЗСУ – захищати свою землю, свою державу, свою сім'ю", - написав Сапожко.
Кілька слів написав на Facebook і бойовий побратим Завірюхіна-молодшого Сергій Волков.
"У 2015 році під Дебальцевим загинув мій учитель, офіцер розвідки, герой і людина планетарного масштабу Завірюхін Ігор Анатолійович. Сьогодні підтвердили загибель мого товариша, бійця ЗСУ Заверюхіна Михайла Ігоровича", - сказав він.
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Нагадаємо, раніше на Вінниччині поховали бійця ЗСУ Геннадія Борщевського з села Гарячківка, який загинув 25 квітня в одному з перших боїв з окупантами під Ізюмом.
Зі своєю коханою Тетяною Геннадій в ранньому віці створили сім'ю. Без батька залишилося цілих п'ятеро дітей - троє синів і дві дочки.
До того повідомлялося - у селі Гребельки, що на Київщині, російські загарбники 3 березня вбили одного сина пенсіонерки Надії і поранили другого.
Володимир загинув на місці. Олег вижив, проте отримав важкі поранення в плечі. Нещасній жінці самій довелося відмивати в будинку кров свого вбитого сина і ховати в своєму дворі.
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