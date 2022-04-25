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Російська ракета вбила цілу сім'ю: одесит, який пережив трагедію, розповів про горе

25 квітня 2022, 18:27

Юрій Глодан залишився живий завдяки щасливому випадку - він вийшов зі своєї квартири за покупками.

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Валерія та Юрій Глодан / instagram.com/underwonderwow

В результаті ракетного удару російських окупантів по Одесі загинули члени сім'ї місцевого жителя Юрія Глодана. У завалах знайшли тіла його дружини, свекрухи, а також тримісячної доньки Кіри.

Чоловік залишився живий завдяки щасливому випадку - він вийшов зі своєї квартири за покупками, коли дізнався, що в місті прогриміли вибухи, пише ВВС.

У неділю Юрій побував у зруйнованому будинку, щоб забрати з квартири те, що вціліло після обстрілу. Фотоальбоми, колекція пакетиків з цукром його дружини, рукописні записки. І ще він знайшов уламки коляски своєї дочки.

"У нас спільні прекрасні друзі, їм будуть дуже цінні всі ці речі", - пояснив він.

Юрій і Валерія були разом дев'ять років

"Вона була дуже доброю, вона була реготушкою, вона любила сміятися, знаходила радість у простих речах, вона була щаслива", - розповів чоловік загиблої.

Він згадує, що Валерія дуже любила Одесу, це для неї дійсно було улюблене місто.

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/ ВВС

"Її здатність до комунікації з різними людьми, розуміння людей, то як вона вміла спілкуватися, то, як вона прекрасно писала... Ви навіть не уявляєте, як вона писала! А якою вона була мамою... Ви навіть не уявляєте! Це мати, це подруга, це дочка - з найкращими якостями... Іншої людини такого мені просто не знайти. Він був тільки один раз може бути дарований Богом", - додав Глодан.

Ракетний удар РФ по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування" Південь " заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування" Південь " з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 8 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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