УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Тіла сусідів плавають по вулицях": евакуйовані з Олешків розповіли про жахи потопу

Альона Вороніна
10 червня 2023, 10:21 оновлено 10 червня, 10:31
740
Вода затопила будинки на 5 метрів, потонуло багато людей, розповідають місцеві мешканці. Їм довелося бачити загиблих знайомих – мам з дітьми, бабусь і дідусів.
Олешки
Евакуйовані з Олешків розповіли про жахи потопу/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram

В окупованих Олешках на Херсонщині одна з найскладніших ситуацій після підриву окупантами Каховської ГЕС. Місто затоплене практично повністю. Місцеві жителі рятуються на дахах будівель, при цьому російські окупанти роблять все, щоб завадити евакуації. Люди, яких вдалося евакуювати і перевезти на підконтрольну Україні територію, розповіли про жахи, які їм довелося пережити.

Жителька Олешків Вікторія розповіла у коментарі "Суспільному", що вода у місті піднялася на 5 метрів. Жінка зазначає, що потонуло дуже багато людей. Ті, хто ховався на дахах, бачили, як у воді повз них пропливали тіла їхніх загиблих знайомих.

"П’ять метрів вода висотою. У нас тільки ледь дахи були видно з води. В Олешках… дуже багато потонуло. Дітки, і мамочки, і новонароджені. І дуже багато бабусь, дідусів. Просто не хочеться про це розповідати. Дуже важко… Бачили… Вони плавають усі лицем у воду. На це дуже важко дивитися. Я знала їх. Дуже багато будинків зруйнувалося", – розповіла Вікторія.

Житель Олешків Олександр, якого також вдалося евакуювати, розповів, що людям доводилося постійно шукати сухе місце, куди ще не діставала вода.

"Бігали, шукали місце, де повище. Ховалися. А потім, як почала вода вже прибувати, там перебували. А тоді вже почали рухатися, орієнтуватися, де можна десь сухіше знайти. Ось так і перебували…", – розповів Олександр.

В Олешках почали масово спливати тіла

Голова Олешківської тергромади Євген Рищук ввечері 9 червня розповів в ефірі телемарафону, що станом на той час вже було відомо про дев’ятьох загиблих місцевих мешканців. У місті почали спливати тіла загиблих. При цьому він зазначив, що поки що неможливо встановити точну кількість зниклих безвісти, люди продовжують розшукувати своїх родичів та знайомих і пишуть про це у місцевих чатах.

Також він розповів, що 9 червня російські окупанти вдарили по приміщенню школи, де перебували врятовані з затоплених будинків місцеві мешканці. Рищук зазначив, що поки що точної інформації про постраждалих немає.

За його словами, затоплено уже 90% міста. Незатопленим залишається тільки середмістя.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 9 червня повідомляв, що станом на той час було вже офіційно підтверджено 5 смертей від затоплення. У Херсонській області загинули четверо людей, ще одна людина – у Миколаївській області. Кількість жертв може зростати.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

Читайте також:

війна в Україні Херсонська область Олешки Каховська ГЕС Підрив Каховської ГЕС
Реклама

Головне за день

ЗСУ наступають, пробили оборону війск РФ на деяких ділянках - розвідка Британії

ЗСУ наступають, пробили оборону війск РФ на деяких ділянках - розвідка Британії

10:24 Світ
"Тіла сусідів плавають по вулицях": евакуйовані з Олешків розповіли про жахи потопу

"Тіла сусідів плавають по вулицях": евакуйовані з Олешків розповіли про жахи потопу

10:21 Україна
Україна на саміті у Вільнюсі отримає дорожню карту до НАТО - Міноборони

Україна на саміті у Вільнюсі отримає дорожню карту до НАТО - Міноборони

09:30 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:12

Навіщо 11 червня сіль ногами топтали в будинку: прикмети та найсуворіші заборони дня

10:24

ЗСУ наступають, пробили оборону війск РФ на деяких ділянках - розвідка БританіїВідео

10:21

"Тіла сусідів плавають по вулицях": евакуйовані з Олешків розповіли про жахи потопуВідео

10:18

Неймовірна красуня: вічно молода Джессіка Альба показала свою дорослу дочкуВідео

09:30

Україна на саміті у Вільнюсі отримає дорожню карту до НАТО - МіноборониВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:26

Скільки разів на тиждень потрібно мити голову: лайфхаки для здорового волосся

09:22

Рятують від води лише людей з паспортами РФ: у Генштабі розповіли про цинізм окупантівВідео

08:47

Троє загиблих, 26 поранених, серед яких діти: окупанти атакували Одесу дронамиВідео

08:40

Дати ганьби Росії влітку-2023: астролог розповів, коли російська армія сяде в калюжуВідео

Реклама
08:37

Лукашенко готував армію до нападу на Україну, але план провалився - боєць ЗСУВідео

08:20

Медведєв не розуміє, чому російська армія ніяк не може розбити ЗСУПогляд

07:40

ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках, є часткові успіхи - ISWВідео

06:29

Що не можна носити жінкам за 60: 8 речей, з якими потрібно попрощатися назавжди

06:20

Які можуть бути переговори з державою-терористом?Погляд

05:50

Для чого п'ють чай з бергамотом: прості факти про напій, які ви не знали

05:20

РФ може збільшити сили на Білгородщині: Самусь - про те, де ворог візьме окупантівВідео

04:40

"Росії не буде через 10 років": ситуація на Бєлгородщині зруйнує всю РФ – полковникВідео

04:00

Яке сьогодні свято 10 червня: що сталося в цей день і кого вітати

03:32

"Велосипед сепаратизму винайдений Путіним": експерт розповів, як створити "БНР"

02:42

У чому користь варення з кульбаб і як його приготуватиВідео

Реклама
02:10

"На Заході дбають, щоб Путін не втратив обличчя": Огризко здивував подробицямиВідео

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи зупиняться російські добровольці в ШебекіноВідео

00:20

Грудні діти, кругом вода: Салем показав, як рятуються нещасні українці

00:10

Оптична ілюзія для геніїв: лише найуважніші знайдуть людину без маски за 6 секунд

00:00

"Забути про існування": Горбунов закликав покарати міжнародні організаціїВідео

09 червня, п'ятниця
23:59

Впали навіть стіни: на Арабатській стрілці "прилетіло" по окупантахВідео

23:31

Модні сонячні окуляри 2023: які окуляри вибирає Мадонна, Ріанна і Дорофєєва

23:30

Міни вже розставлені: Світан розповів, який об'єкт росіяни хочуть підірватиВідео

23:24

У Херсонській області убуває вода: влада розповіла про ситуацію в регіоніВідео

22:48

ЗСУ не можуть зараз форсувати Дніпро: Світан сказав, коли військові підуть в атакуВідео

22:19

Курс долара впаде до нижньої планки: коли слід чекати змін

21:49

Після Бєлгородщини - звільнення Криму: ополченці Росії поділилися планамиВідео

21:22

Зеленський зібрав важливу Ставку: основна увага – ситуація на передовійВідео

20:57

Кремль віддасть Бєлгородчину, менти шукатимуть свою "валізку Путіна" - СвітанВідео

20:37

Жінка знайшла спосіб, як відкрити пляшку вина без штопора: геніальний трюк вражає

20:37

"Обнуляє власну репутацію": у Зеленського рознесли заяву ООН про Каховську ГЕСВідео

20:33

Колишній чоловік Лорак показав, як виглядає їх спільна доросла дочка

19:41

Війська РФ готуються відступати вглиб Криму - МіноборониВідео

19:27

Як українською назвати шльопанці: Авраменко здивував відповіддюВідео

19:24

Favbet Foundation передав ЗСУ на східний фронт черговий позашляховик Mazda

Реклама
19:20

Українська кукуха не завжди тримається добре під час війниПогляд

18:54

Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС - NYTВідео

18:42

Окупанти РФ зашурхотіли на "північних воротах до Криму", готують евакуацію - ЦНСВідео

18:19

"Мене обмовили": Ступка виправдовується після звинувачень по "п'яній" ДТП

17:54

Гороскоп Таро на тиждень 12-18 червня: Раку - поліпшення життя, Льву - зміниВідео

17:51

Путін в істериці оголосив про "початок контрнаступу ЗСУ" і "успіхи окупантів"Відео

17:44

Ліза Ющенко вперше висловилася про війну, але знову абстрактно

17:34

Навіщо класти лавровий лист у бачок унітазу: ефект буде неймовірним

17:09

Як можна використовувати пелюстки чайної троянди: дивовижні властивості квіткиВідео

17:08

В ООН осліпли після підриву Каховської ГЕС: ознак воєнного злочину не помітилиВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти