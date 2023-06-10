"Тіла сусідів плавають по вулицях": евакуйовані з Олешків розповіли про жахи потопу

Вода затопила будинки на 5 метрів, потонуло багато людей, розповідають місцеві мешканці. Їм довелося бачити загиблих знайомих – мам з дітьми, бабусь і дідусів.

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Евакуйовані з Олешків розповіли про жахи потопу/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram

В окупованих Олешках на Херсонщині одна з найскладніших ситуацій після підриву окупантами Каховської ГЕС. Місто затоплене практично повністю. Місцеві жителі рятуються на дахах будівель, при цьому російські окупанти роблять все, щоб завадити евакуації. Люди, яких вдалося евакуювати і перевезти на підконтрольну Україні територію, розповіли про жахи, які їм довелося пережити.

Жителька Олешків Вікторія розповіла у коментарі "Суспільному", що вода у місті піднялася на 5 метрів. Жінка зазначає, що потонуло дуже багато людей. Ті, хто ховався на дахах, бачили, як у воді повз них пропливали тіла їхніх загиблих знайомих.

"П’ять метрів вода висотою. У нас тільки ледь дахи були видно з води. В Олешках… дуже багато потонуло. Дітки, і мамочки, і новонароджені. І дуже багато бабусь, дідусів. Просто не хочеться про це розповідати. Дуже важко… Бачили… Вони плавають усі лицем у воду. На це дуже важко дивитися. Я знала їх. Дуже багато будинків зруйнувалося", – розповіла Вікторія.

Житель Олешків Олександр, якого також вдалося евакуювати, розповів, що людям доводилося постійно шукати сухе місце, куди ще не діставала вода.

"Бігали, шукали місце, де повище. Ховалися. А потім, як почала вода вже прибувати, там перебували. А тоді вже почали рухатися, орієнтуватися, де можна десь сухіше знайти. Ось так і перебували…", – розповів Олександр.

В Олешках почали масово спливати тіла

Голова Олешківської тергромади Євген Рищук ввечері 9 червня розповів в ефірі телемарафону, що станом на той час вже було відомо про дев’ятьох загиблих місцевих мешканців. У місті почали спливати тіла загиблих. При цьому він зазначив, що поки що неможливо встановити точну кількість зниклих безвісти, люди продовжують розшукувати своїх родичів та знайомих і пишуть про це у місцевих чатах.

Також він розповів, що 9 червня російські окупанти вдарили по приміщенню школи, де перебували врятовані з затоплених будинків місцеві мешканці. Рищук зазначив, що поки що точної інформації про постраждалих немає.

За його словами, затоплено уже 90% міста. Незатопленим залишається тільки середмістя.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 9 червня повідомляв, що станом на той час було вже офіційно підтверджено 5 смертей від затоплення. У Херсонській області загинули четверо людей, ще одна людина – у Миколаївській області. Кількість жертв може зростати.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

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