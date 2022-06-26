Техніку розносило на шматки: ЗСУ за допомогою HIMARS знищили 2 командні пункти окупантів

ЗСУ за допомогою HIMARS знищили 2 командних пункти окупантів / скріншот

Збройні Сили України успішно застосували американські системи залпового вогню HIMARS, знищивши два командні пункти російської армії.

Зокрема, воїнам вдалося вдарити по командному пункту 20 армії Західного військового округу ЗС РФ( в/ч 89425, Вороніж), що дислокувався в будівлі школи в Ізюмі, повідомляє Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm.

Також захисники України знищили передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ. За інформацією ССО, атаку здійснили на Донбасі. Розвідники виявили колону ворога, що налічувала 6 РСЗВ" Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР і БМП.

"Вдало навівши артилерію, воїни ССО коригували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шматки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS, які США надали Україні для захисту від російських окупантів, успішно застосовуються на фронті.

Потужне РСЗВ вже кілька днів перебуває в Україні, і тепер Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав як з такою технікою працюють українські воїни.

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