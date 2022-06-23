У Байдена анонсували нове постачання в Україну потужних РСЗВ HIMARS

РСЗВ HIMARS / Колаж фото УНІАН Lockheed Martin

У Білому домі заявили про високу ймовірність нових поставок в Україну реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це сказав координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Українська служба "Голоси Америки".

"Я думаю, ви будете бачити в майбутньому нові поставки таких систем як HIMARS. Це дуже ймовірно. Не хочу забігати наперед, але президент Байден дуже чітко сказав президенту Зеленському, що ми будемо їм допомагати стільки, скільки ми можемо, і так швидко, як це можливо", - сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що оборонні поставки прибувають в Україну з рекордною швидкістю.

"Це озброєння надходить з рекордною швидкістю, ми такого ніколи раніше не бачили, це безпрецедентно – швидкість, з якою допомога у сфері безпеки доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не тільки від США, ми просто найбільший донор, але більше 40 інших країн з усього світу також надають допомогу Україні в різній формі", - зазначив Кірбі.

За його словами, HIMARS важливі в системі оборони України від російської артилерії.

"Найбільша різниця між цими системами - ракетними системами високої мобільності - це радіус, відстань. Коли мова йде про війну на Донбасі - це досить рівнинний регіон, де обидва війська залежать від артилерії. HIMARS дадуть українським військовим можливість стояти на відстані, щоб фізично вони мали певний простір для кращого маневру і кращої оборони від російської артилерії, що має більшу дальність, ніж українська артилерія", - зазначив Кірбі.

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Раніше повідомлялося, що Міноборони США планує збільшити поставки реактивних систем залпового вогню в пакет військової допомоги.

США мають намір відправити в Україну ще чотири РСЗВ в рамках наступного пакету військової допомоги. Але згоди щодо рішення ще не досягнуто.

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