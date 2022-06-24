Україна атакуватиме війська РФ потужними РСЗВ, настає інша війна - терорист Гіркін

Україна отримує зовсім інший тип зброї - Гіркін / Колаж Вікіпедія, Reuters

Російський терорист, колишній ватажок бойовиків "ДНР" на Донбасі Ігор Гіркін злякався застосування Україною реактивних систем залпового вогню Himars, які вже на озброєнні ЗСУ. За його словами, відтепер на війні будуть зміни.

"Пройшов останній день "тиші". З сьогоднішнього дня Україна атакуватиме американськими РСЗВ Himars, які є тактичною зброєю. З певним типом ракет дистанція атаки може досягати 500 км. Офіційно в Україну прибули ракети, які можуть летіти 80 км", - пише він у своєму Telegram-каналі.

Також він додав, що українські війська тепер отримали зовсім інший тип важких озброєнь.

"Досі в України була зброя, яка розроблялася і ставилася на озброєння в 1970-1980 роках, "Точка У" наприклад, "Град". Зараз зовсім інший тип озброєння", - підкреслив Ігор Гіркін.

Довідка

РСЗВ HIMARS

HIMARS - американська високомобільна реактивна система залпового вогню. Озброєння розробили наприкінці 1990-х років.

РСЗВ використовується з метою нанесення ураження районів концентрації артилерії, засобів протиповітряної оборони, вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів противника. Також за допомогою HIMARS йде вогнева підтримка своїм військам.

Максимальна дальність HIMARS - 300 кілометрів. Система використовується для нанесення ударів керованими і некерованими ракетами.

Постачання далекобійних РСЗВ HIMARS в Україну

У Білому домі 1 червня зробили заяву, згідно з якою США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS і боєприпаси до них. Озброєння увійшло до нового пакету військової допомоги Києву. У Вашингтоні акцентували увагу на тому, що ЗСУ не повинні застосовувати РСЗВ HIMARS для нанесення ударів по території Росії.читайте такожHIMARS знищуватиме окупантів у тилу: на що здатна ракетна система і як допоможе Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в середині червня казав, що українські військові завершили навчання з використання HIMARS. Він анонсував прибуття РСЗВ в Україну протягом місяця.

Міністр оборони України Олексій Резніков 23 червня заявив, що потужні далекобійні РСЗВ HIMARS вже привезли. Він попередив російські війська про наслідки використання ЗСУ такого озброєння.

Главред рекомендує: