HIMARS нищитиме окупантів у глибокому тилу: на що здатна ракетна система і як допоможе Україні

HIMARS нищитиме окупантів у глибокому тилу – на що здатна ракетна ситстема/ Вікіпедія, Facebook Максим Козицкий

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки чотири пускові установки ракетної артилерійської системи підвищеної мобільності M142 HIMARS.

Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, їх доставили в нашу державу у четвер, 23 червня. При цьому очільник Міноборони наголосив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох із них стане останнім.

Що таке HIMARS і на що вони здатні?

М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – це американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі.

Згідно з даними з відкритих джерел, такі системи мають дальність стрільби від 2 до 500 кілометрів. Проте досягнення максимальної дальності можливе лише за допомогою експериментальної ракети PrSM.

HIMARS може нести шість снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету.

Такі ракетні системи призначені для: ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Як HIMARS допоможуть Україні на фронті?

Дальність стрільби такими системами залежить від боєприпасів, які використовуються. Є ракети, якими можна стріляти з HIMARS навіть на відстань до 500 кілометрів.

Україні надають ракети, які зможуть бити по цілях окупантів на відстань до 80 кілометрів з дуже великою точністю. Тому така техніка стане незамінним помічником для українських військових на фронті. З її допомогою вони зможуть вражати цілі окупантів навіть у глибокому тилу.

Для обслуговування HIMARS потрібен невеликий екіпаж, який зможе за лічені хвилини міняти відпрацьовану секцію ракет і завантажувати нову. Українські військові уже пройшли навчання в американських інструкторів, як правильно користуватися такими системами.

Комплекс HIMARS/ shephardmedia.com

Чому в РФ так бояться ракетних систем HIMARS?

Українські воїни з допомогою такої техніки зможуть бити по цілях ворожих військ навіть за лінією фронту в глибокому тилу. Зокрема, таким чином можна буде влучно вражати скупчення техніки та живої сили загарбників, склади постачання.

При цьому російські окупанти відповісти українцям не зможуть, адже їхня артилерія так далеко не стріляє.

Постачання HIMARS в Україну

Нагадаємо, у Білому домі 1 червня заявили, що США передадуть Україні РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них. Системи увійшли до нового пакету військової допомоги. При цьому у Вашингтоні наголосили, що українські військові не повинні використовувати таку зброю для ударів по території РФ.

У середині червня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що українські військові вже завершили навчання з використання РСЗВ HIMARS. Він говорив, що така техніка повинна прибути в Україну вже в цьому місяці.

23 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну уже прибули потужні реактивні системи залпового вогню HIMARS від США.

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