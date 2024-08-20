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Bloomberg: Зеленський звернувся до країн ЄС з таємним проханням

Яна Ставська
20 серпня 2024, 15:59
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Коли саме проходили такі розмови з європейськими політиками - агентство не уточнює.
Bloomberg: Зеленський звернувся до країн ЄС з таємним проханням
Мобілізація в Україні - останні новини / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Президент Володимир Зеленський звертався до країн Євросоюзу з таємним проханням - допомогти повернути українських чоловіків призовного віку додому. Про це пише Bloomberg.

З-поміж озвучених причин - відбудова України через російські обстріли й ракетні удари.

Видання не наводить жодних деталей цих розмов під час "двосторонніх зустрічей", також не уточнює, коли саме вони відбувалися.

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Втім, вказується, що "політики від Польщі та Угорщини йому відмовили". Країни Заходу самі зацікавлені в українських біженцях на тлі нестачі робочої сили.

Мобілізація в Україні - доля біженців і ухилянтів

Президент Володимир Зеленський і раніше висловлював думку щодо повернення додому українських біженців, які виїхали за кордон. Головний аргумент - ця категорія громадян має відбудовувати країну, зокрема шляхом сплати податків.

ОП навіть висував ідею, щоби, до прикладу, Німеччина перераховувала допомогу біженцям через Україну.

Варто зауважити, що з 2024 року країнах Європи розпочався процес значного скорочення допомоги біженцям.

А проте головним питанням залишалась доля військовозобовʼязаних чоловіків, які покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення. У квітні 2024 року МЗС України навіть призупинило оформлення документів громадянам, які не оновили ВОД за кордоном.

Вже низка країн Європи різко відповіла на прохання Києва повернути до України "ухилянтів".

Bloomberg: Зеленський звернувся до країн ЄС з таємним проханням
Закон про мобілізацію - основні положення / фото: Главред

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