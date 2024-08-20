Bloomberg: Зеленський звернувся до країн ЄС з таємним проханням

Коли саме проходили такі розмови з європейськими політиками - агентство не уточнює.

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Мобілізація в Україні - останні новини / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Президент Володимир Зеленський звертався до країн Євросоюзу з таємним проханням - допомогти повернути українських чоловіків призовного віку додому. Про це пише Bloomberg.

З-поміж озвучених причин - відбудова України через російські обстріли й ракетні удари.

Видання не наводить жодних деталей цих розмов під час "двосторонніх зустрічей", також не уточнює, коли саме вони відбувалися.

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Втім, вказується, що "політики від Польщі та Угорщини йому відмовили". Країни Заходу самі зацікавлені в українських біженцях на тлі нестачі робочої сили.

Мобілізація в Україні - доля біженців і ухилянтів

Президент Володимир Зеленський і раніше висловлював думку щодо повернення додому українських біженців, які виїхали за кордон. Головний аргумент - ця категорія громадян має відбудовувати країну, зокрема шляхом сплати податків.

ОП навіть висував ідею, щоби, до прикладу, Німеччина перераховувала допомогу біженцям через Україну.

Варто зауважити, що з 2024 року країнах Європи розпочався процес значного скорочення допомоги біженцям.

А проте головним питанням залишалась доля військовозобовʼязаних чоловіків, які покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення. У квітні 2024 року МЗС України навіть призупинило оформлення документів громадянам, які не оновили ВОД за кордоном.

Вже низка країн Європи різко відповіла на прохання Києва повернути до України "ухилянтів".

Закон про мобілізацію - основні положення / фото: Главред

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