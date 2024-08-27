'Результат буде за два тижні': Зеленський зробив рішучу заяву про повернення українців

В Україні створить нове міністерство, яке займатиметься поверненням українців з-за кордону, розповів президент.

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Зеленський прокоментував питання повернення громадян, чоловіків призовного віку та втікачів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україні необхідно повернути додому 7,5 мільйона українців - і дорослих, і дітей. Це, а також виведення з тіні платників податків, є ключовими завданнями для забезпечення грошових виплат 10,8 мільйонам пенсіонерів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 27 серпня на пресконференції в рамках форуму "Україна 2024. Незалежність".

Президент анонсував створення восени Міністерства української єдності, яке займатиметься поверненням громадян з-за кордону. Він підкреслив, що важливо створити умови, щоб українці добровільно захотіли повернутися на Батьківщину.

"Ніхто не мав такого виклику – повернути 7,5 мільйона людей... Якщо ми не повернемо 7,5 людей, якщо ми не виведемо з "тіні" всіх платників податків, у нас буде серйозний виклик і після війни. Тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей, студентів тощо. Без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли повернутися. З ними треба спілкуватись", - сказав президент. відео дня

Повернення українців призовного віку

Також Зеленський торкнувся питання повернення українців призовного віку з-за кордону. Він зауважив, що деякі держави не бажають повертати таких осіб через політичні причини.

"Політично це не дуже вигідно всередині тих чи інших держав – сказати, що ми відправляємо українців додому, і для нас дуже дороговартнісно підтримувати їх. Простіше підняти це питання на зустрічі з президентом України, а потім сказати, що президент звернувся з проханням повернути українців. Авжеж, я тільки – за, якщо українці приїдуть. Але без примусу", - наголосив глава держави.

Боротьба з втікачами

За його словами, через два тижні уряд отримає напрацювання від правоохоронців та прикордонників щодо запобігання незаконному перетину кордону тими, хто намагається уникнути мобілізації.

"Є прийняті кілька рішень. Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом з прикордонниками. Що може бути, як з цим боротися – це виклики і велика проблема для нас. Маємо вірити, що буде результат за два тижні, принаймні на папері. Тоді будемо розуміти, як можна посилити і контроль, і відповідальність", - зазначив Зеленський.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Пресконференція Зеленського - головні заяви президента

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції 27 серпня повідомив, що під час найбільш масованої комбінованої повітряної атаки Росії 26 серпня задіяли винищувачі F-16, надані західними союзниками. Ці літаки успішно знищували ракети і дрони противника.

Також Зеленський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку, зазначивши, що просування російських військ у цьому районі було б неминучим незалежно від кількості українських бригад. Він підкреслив, що ключовими є не лише чисельність, але й сила тиску з боку противника.

Президент розповів про успішне випробування першої балістичної ракети вітчизняного виробництва. Зеленський зазначив, що ракета продемонструвала позитивні результати, проте деталі випробувань не розкрив.

Про головне з пресконференції президента Зеленського, читайте у матеріалі Главреду.

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