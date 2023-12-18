Знищено та пошкоджено більше 100 одиниць техніки: генерал розповів про успіх ЗСУ

За словами генерала, росіяни продовжують завдавати ударів по позиціях Сил оборони на Таврійському напрямку, однак наші воїни стійко тримають оборону.

https://glavred.net/ukraine/unichtozheno-i-povrezhdeno-bolshe-100-edinic-tehniki-general-rasskazal-ob-uspehe-vsu-10525961.html Посилання скопійоване

Генерал Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Силам оборони України на Таврійському напрямку вдалось знищити та пошкодити понад 100 одиниць російської техніки. Про це у своєму телеграмі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби знищено 60 одиниць військової техніки окупантів. Зокрема, 10 танків, 19 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 20 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки. Ще 50 одиниць техніки ворога пошкоджено", - зазначив Олександр Тарнавський.

За його словами, російські окупанти продовжують штурмові дії на Таврійському напрямку із залученням піхоти, бронетехніки та авіації.

відео дня

Він також додав, що протягом останньої доби у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом противник завдав по позиціях Сил оборони 11 авіаударів та здійснив 691 артобстріл.

"Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога в живій силі склали 491 особу. 6 окупантів здалися в полон", - резюмував Олександр Тарнавський.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська досягли обмежених успіхів у районі Авдіївки Донецької області. Ситуація навколо міста залишається напруженою. Про це повідомив начальник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш.

Аналітична група Frontelligence Insight зазначила, що російські окупаційні війська намагаються захопити місто Авдіївка в Донецькій області. Вони ведуть штурм, використовуючи значні людські ресурси та військову техніку. Однак їм поки не вдалося захопити місто. Українські захисники вдало тримають оборону та змогли знищити п'ять батальйонів окупантів, які намагалися оточити та відрізати український гарнізон в Авдіївці.

Військовий експерт Олексій Гетьман вказує на те, що з жовтня коли розпочалися активні бої за Авдіївку в Донецькій області, російська окупаційна армія зазнала великих втрат, приблизно 13 тисяч солдатів. Проте ця цифра може бути навіть більшою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.