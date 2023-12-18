Залужний прокоментував прослушку у своєму кабінеті

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний прокоментував ситуацію з виявленням прослушки в одному з своїх робочих кабінетів. Про це повідомляє портал "РБК-Україна".
Генерал підтвердив, що прослушку знайшли в кабінеті, який він повинен був використовувати 18 грудня.
"Скажу вам так: це те приміщення, яке я повинен використовувати сьогодні. У ньому вчора в ході перевірки знайшли", - сказав він.
Залужний також підтвердив, що цей кабінет не був постійним його місцем роботи.
"У мене є кілька місць, де я працюю. І ось в одному з них це сталося. Я там давно вже не був. Але ми перевірили і знайшли", - розповів Головком ЗСУ.
У Залужного знайшли "прослушку": що відомо
17 грудня ЗМІ повідомили, що в кабінеті Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли "прослушку".
Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати установника.
В СБУ зазначили, що виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Технічний пристрій передадуть на експертизу.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.
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