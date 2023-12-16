Україна може програти війну: у CNN назвали причину і розкрили найгірший сценарій

Захід стурбований відсутністю допомоги на контрнаступ України на сході та півдні.

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З'явився новий прогноз розвитку ситуації на полі бою / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Без допомоги Україні в обороні від агресії РФ Київ може самостійно воювати всього кілька місяців, що загрожує програшем у війні. Така небезпека зростає у зв'язку з відсутністю рішення Конгресу США щодо фінансування військової допомоги Україні.

За оцінкою західних розвідслужб, без допомоги США і НАТО Україна може протриматися кілька місяців, причому в гіршому сценарії мова йде про "значний відступ або навіть поразку" до літа 2024 року, йдеться в матеріалі CNN.

"Немає ніяких гарантій успіху з нами, але вони точно зазнають поразки без нас", – цитується високопоставлений військовий чиновник США.

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При цьому Захід стурбований відсутністю допомоги на контрнаступ України на сході та півдні, де українські війська намагаються досягти значного прогресу. Уточнюється, що без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети для протиповітряної оборони, а потім артилерійські боєприпаси і ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

При цьому дефіцит боєприпасів вже впливає на поле бою в Україні. Повідомляється, що українські війська вже нормують боєприпаси, а РФ має перевагу в них у "п'ять-сім разів".

"Український військовий чиновник повідомив CNN, що українське командування вважає, що вплив на їхню вогневу міць призвів до додаткових втрат серед українських військовослужбовців", – додали журналісти.

Війна в Україні

Раньше у ГУР назвали головну мету окупантів РФ. Андрій Юсов повідомив про спроби РФ донести наративи про нібито безперспективність української боротьби.

Нагадаємо, Україну чекає важка зима в 2024 році. За останні місяці рівень військової допомоги значно знизився. Президент Зеленський закликає країни-партнери негайно надати необхідне озброєння та боєприпаси, враховуючи, що без цього рішення кількість жертв може значно зрости.

Як повідомляв Главред, Росія не тільки намагається захопити нові території в Україні, а й хоче підірвати міжнародну підтримку для України. За словами представника розвідки Міноборони Андрія Юсова, Кремль активно спрямовує зусилля на створення враження безнадійності українського опору і намагається затвердити "неможливість перемоги" для України.

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