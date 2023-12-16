УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна може програти війну: у CNN назвали причину і розкрили найгірший сценарій

Олексій Тесля
16 грудня 2023, 11:42
Захід стурбований відсутністю допомоги на контрнаступ України на сході та півдні.
Україна може програти війну: у CNN назвали причину і розкрили найгірший сценарій
З'явився новий прогноз розвитку ситуації на полі бою / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Без допомоги Україні в обороні від агресії РФ Київ може самостійно воювати всього кілька місяців, що загрожує програшем у війні. Така небезпека зростає у зв'язку з відсутністю рішення Конгресу США щодо фінансування військової допомоги Україні.

За оцінкою західних розвідслужб, без допомоги США і НАТО Україна може протриматися кілька місяців, причому в гіршому сценарії мова йде про "значний відступ або навіть поразку" до літа 2024 року, йдеться в матеріалі CNN.

"Немає ніяких гарантій успіху з нами, але вони точно зазнають поразки без нас", – цитується високопоставлений військовий чиновник США.

відео дня

При цьому Захід стурбований відсутністю допомоги на контрнаступ України на сході та півдні, де українські війська намагаються досягти значного прогресу. Уточнюється, що без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети для протиповітряної оборони, а потім артилерійські боєприпаси і ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

При цьому дефіцит боєприпасів вже впливає на поле бою в Україні. Повідомляється, що українські війська вже нормують боєприпаси, а РФ має перевагу в них у "п'ять-сім разів".

"Український військовий чиновник повідомив CNN, що українське командування вважає, що вплив на їхню вогневу міць призвів до додаткових втрат серед українських військовослужбовців", – додали журналісти.

Війна в Україні

Раньше у ГУР назвали головну мету окупантів РФ. Андрій Юсов повідомив про спроби РФ донести наративи про нібито безперспективність української боротьби.

Нагадаємо, Україну чекає важка зима в 2024 році. За останні місяці рівень військової допомоги значно знизився. Президент Зеленський закликає країни-партнери негайно надати необхідне озброєння та боєприпаси, враховуючи, що без цього рішення кількість жертв може значно зрости.

Як повідомляв Главред, Росія не тільки намагається захопити нові території в Україні, а й хоче підірвати міжнародну підтримку для України. За словами представника розвідки Міноборони Андрія Юсова, Кремль активно спрямовує зусилля на створення враження безнадійності українського опору і намагається затвердити "неможливість перемоги" для України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ військова допомога війна Росії та України
Реклама

Головне за день

МВА - про ситуацію в Авдіївці: у РФ незначні успіхи, ситуація складна

МВА - про ситуацію в Авдіївці: у РФ незначні успіхи, ситуація складна

13:03 Україна
Україна може програти війну: у CNN назвали причину і розкрили найгірший сценарій

Україна може програти війну: у CNN назвали причину і розкрили найгірший сценарій

11:42 Світ
Британія може відправити війська в Україну: дипломат назвав умови

Британія може відправити війська в Україну: дипломат назвав умови

10:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:43

Вибухи в сільраді на Закарпатті: чим депутат-бомбіст підірвав себе і колег

13:39

У Донецьку - потужна "бавовна": був "приліт" по військовій базі окупантівВідео

13:30

Цей рецепт - хіт сезону: настільки смачної закуски ще не пробувалиВідео

13:03

МВА - про ситуацію в Авдіївці: у РФ незначні успіхи, ситуація складна

12:52

Гороскоп Таро 2024 для Овнів: чим здивує кожен місяць нового рокуВідео

Перемоги України в 2024-му не буде, воювати доведеться як мінімум три роки - КоваленкоПеремоги України в 2024-му не буде, воювати доведеться як мінімум три роки - Коваленко
12:36

Популярного українського виконавця пограбували в поїзді

12:31

Путін готовий розв'язати ще одну війну: які країни під загрозою удару РФ – прогнозВідео

11:43

"Ви всі загинете": експосол розповів, як Україну попереджали про вторгнення РФ

11:42

Україна може програти війну: у CNN назвали причину і розкрили найгірший сценарій

Реклама
11:28

Росія "хоче" захопити Куп'янськ: у ЗСУ розкрили плани Путіна і назвали мету

11:14

"Бережіть себе": названа важлива дата в грудні і міста, які опиняться під обстрілом РФВідео

10:40

Британія може відправити війська в Україну: дипломат назвав умови

10:35

"Не відпускаємо людей": Арахамія заявив, що багато депутатів хочуть піти з Ради

10:19

Гороскоп Таро на тиждень з 18 до 24 грудня: Близнюкам - горювання, Скорпіону - достаток

09:46

РФ готує прорив на одному з напрямків: експерт назвав мету окупантів на зиму

09:46

У мережі показали, як митники "мусолили" Пугачову під час останнього візиту до РФ

09:30

Стало відомо від чого помер Меттью Перрі

09:29

Прорив до Криму, винищувачі та танки Abrams: ЗСУ у 2024-му наступатимуть – Welt

09:15

Церковне свято 17 грудня: що не можна робити на Данілів день, щоб не накликати біду

08:54

У Путіна є план окупації України до 2026 року: які шанси диктатора - ISW

Реклама
08:41

Перемовини з Україною і вибори президента США: названо сценарій Путіна

08:35

Турецький "Майстер Шеф" назвав борщ "російським супом"Відео

08:25

Від нього аж слюнки течуть: неймовірно швидкий салат з мандаринами на Новий рік за 10 хвилин

08:10

ЗСУ наступають у Запорізькій області: в ISW розкрили подробиці

07:32

РФ повернулася до тактики травня 2023: що відомо про нічну атаку дронів на Київ

06:54

Чи переконав Зеленський Байдена?Погляд

04:30

Як правильно дарувати коньяк: несподівана відповідь просто вб'є наповал

03:49

Найкраща головоломка для святкового настрою: знайдіть 5 відмінностей за 9 секунд

03:14

Подарунки, які ніколи не можна дарувати: як не потрапити в незручну ситуацію

03:10

Жінка показала, як позбутися цвілі у ванній: неймовірний лайфхак із перекисем

01:35

Яку допомогу Україна отримає у 2024 році від США: експерт розкрив деталі

00:40

Макрон заговорив про переговори з Путіним: що заявив президент Франції

00:06

Кекс у мікрохвильовій печі за 5 хвилин: смак вразить всю родину

15 грудня, п'ятниця
23:45

Кулеба назвав два ключових політичних завдання для України на 2024 рік

23:34

"Треба буде пожертвувати території": у ЗСУ розповіли про можливий відхід

23:10

Україна не може вести війну роками: дипломат назвав найбільшу проблему країни

23:09

Росіяни просувають щодня, ЗСУ контролюють лише 4% Мар'їнки - Deep State

23:06

Епопея триває: міськрада Івано-Франківська подала до СБУ заяву про Фаріон

22:03

Вандали зрізали 12-річне дерево: пам'ять про юного захисника України знищена

21:56

З Білого дому зникла надсекретна папка з матеріалами про РФ: хто у цьому замішаний

Реклама
21:52

У Криму пролунали потужні вибухи: окупанти заявляють про роботу ППО

21:16

На момент, поки не вмовлять Орбана: ЄС виділив Україні першу міндопомогу

21:13

Повинен бути насторожі: колишній чоловік-олігарх росіянки попередив Тома Круза про небезпеку

21:10

Місячний календар 16 грудня 2023: настав час для кардинальних змін

20:49

Відомий український співак здивував новим тату на обличчі: хто придумав ескіз

20:33

ТМ "Львівське" пожертвувала 2 мільйони на відновлення будинків, які постраждали внаслідок війни реклама

20:30

Київська перепічка по 50 копійок і знайомство з Вакарчуком: Соломія Вітвіцька пригадала, яким був її переїзд до КиєваВідео

20:15

"РФ нікуди не просувається": у Зеленського жорстко вилаяли нахабні вкиди Путіна

20:06

"Наші літаки фізично і морально втомилися": пілот розповів, як збиває ракети

19:45

Загрожуватимуть ЗСУ: військовий експерт назвав основне завдання росіян на зиму

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти