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У Путіна визнали, що вбивають українців "вакуумними бомбами"

10 березня 2022, 07:34

У Міноборони РФ похвалилися, що 4 березня окупанти застосували систему ТОС-1А "Солнцепек". Використання такої зброї суперечить звичаям ведення війни.

ТОС-1
Окупанти застосовують в Україні ТОС-1А Солнцепек / Фото соцмережі

Міноборони Росії визнало, що застосовує на території України систему залпового вогню ТОС-1, що використовує термобаричні боєприпаси. Використання такої зброї суперечить міжнародному праву щодо правил і звичаїв ведення війни.

9 березня російський телеканал Звезда, що належить російському оборонному відомству, заявив, що артилерист-окупант Сергій Губарєв 4 березня в бою в Чернігівській області застосував систему ТОС-1А в бою з підрозділами Збройних Сил.

ТОС-1А є модифікацією російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 Буратіно.

Такі системи Росія застосовувала у другій чеченській війні.

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У Міністерстві оборони Британії зазначили, що на ТОС-1А снаряди містять термобаричні боєголовки, які вибухають у два етапи. Спочатку така боєголовка при вибуху викидає запальну суміш у формі аерозолю. Потім вибухає інша частина, яка підриває розпилений навколо аерозоль. Через таку дію термобаричні боєприпаси мають значно потужнішу силу ураження та вибухову хвилю.

Відповідно до міжнародних конвенцій з ведення війни, такі термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових об'єктів або живої сили противника, якщо вони можуть вразити цивільне населення. Крім того, термобаричні боєприпаси заборонено використовувати проти військових, якщо отримана вигода не виправдовує їхнє застосування.

Зазначимо, 28 лютого в Пентагоні підтвердили, що російські окупанти привезли в Україну пускові установки, на яких можуть застосувати термобаричну зброю.

3 березня українські захисники зафіксували розміщення російськими окупантами системи ТОС-1 Буратіно в Тростянці Сумської області.

4 березня стало відомо, що бійці ЗСУ відібрали у російських агресорів потужну зброю - систему "Солнцепек".

6 березня Генштаб ЗСУ також повідомляв про застосування ТОС-1 Буратіно поблизу Козельця Чернігівської області.

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