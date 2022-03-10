Кадиров на ланцюгу і Путін з бомбою: у ДПСУ висміяли провальний бліцкриг РФ в Україні

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У Мережі опублікували саркастичний мультфільм про невдале вторгнення Росії в Україну.

Головними героями стали господар Кремля Володимир Путін, глава Чечні Рамзан Кадиров і Олександр Лукашенко.

Автори вклали в уста персонажів бравурні промови агресорів, які вони говорили до нападу на Україну.

У той же час в Україні мультгероям довелося зіткнутися з українським опором. У мультику звучить фрагмент пісні "Батько наш - Бандера", а також слоган "Добрий вечір, ми з України".

Мультфільм закінчується "хеппі ендом" для українців – Путіну знесло половину черепа, а Кадирова кидають у в'язницю. При цьому Лукашенко під шумок дає деру, кидаючи Путіна.

Нагадаємо, раніше в Мережі висміяли бронепоїзд, який окупанти пригнали під Мелітополь.