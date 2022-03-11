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"Я виконав злочинний наказ і скинув бомби на житлові будинки" – полонений російський льотчик

11 березня 2022, 16:21

Збитий українцями льотчик РФ закликав колег-військових одуматися і припинити здійснювати злочини в Україні.

Полонений російський льотчик Максим Криштоп/ Скрін з відео

Російський льотчик Максим Криштоп, якого збили і взяли в полон українські військові, розповів, що виконував злочинні накази і скидав авіабомби на мирне населення в Україні, але тепер шкодує про це.

В Україні він встиг зробити три вильоти. Під час третього з них, який відбувся 6 березня, скинув 4 тонни фугасних бомб на житлові будинки мирних мешканців. Про це Криштоп розповів на пресконференції 11 березня.

"Під час виконання бойового завдання я зрозумів, що ціллю є не військові об’єкти противника, а житлові будинки і мирні люди, але злочинний наказ виконав. Потім був збитий ППО України і взятий в полон військовими Нацгвардії України", – зазначив він.

Він зізнався, що льотчики отримали наказ наносити удари по території України 24 лютого, і саме в той день був і його перший виліт. Того разу він бомбив українських військових – скинув на них 3 тонни фугасних авіаційних бомб.

Загарбник визнав, що виконував злочинні накази, і заявив, що кається у цьому. Також він закликав своїх колег-військовослужбовців з Росії припинити чинити злочини в Україні.

"Я дуже жалкую, що опинився на вашій території. Я дуже каюсь. Шкода, що виконував злочинні накази. Звертаюся до військовослужбовців РФ. Одумайтесь, вже збили десятки наших літаків. Тут добре працює ППО. Не виконуйте накази. Зі мною звертаються добре, хоч я і військовий злочинець. Зі мною навіть розмовляють російською мовою. Тут немає фашистів, як нам розповідають. Усвідомлюю і визнаю жахливі злочини, вчинені мною", – зазначив російський льотчик.

Також він попросив вибачення в українського народу, і сказав, що допоможе притягнути до відповідальності усіх винних.

"Хочу попросити вибачення у всього українського народу за те лихо, що ми їм принесли. Обіцяю докласти всіх зусиль до того, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. І до того, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у геноциді українського народу", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі та Луцьку прогриміли перші вибухи з початку вторгнення Росії в Україну. Міста зазнали авіаудару. Як зазначали очевидці, вибухи були чутні навіть в жилих районах міст. У Луцьку внаслідок авіанальоту на аеродром загинули четверо військових.

Крім цього, Росія вдарила ракетами по Івано-Франківську. За словами очевидців, удар був нанесений по аеродрому. На кадрах, які місцеві жителі опублікували в мережі, видно стовпи диму. Всього було три вибухи.

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